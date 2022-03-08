Прославленная украинская дзюдоистка Дарья Белодед не смогла сдержать эмоций, обращаясь к российским солдатам. 21-летняя киевлянка назвала оккупантов "тварями", пожелав, чтобы им все вернулось в 10-кратном размере.

Бронзовая призерка Олимпиады-2022 у себя в Instagram разместила сторис, в котором высказала все, что думает про российский агрессоров.

"Оккупанты убивают украинских детей. Зачем?! Твари! Вы рушите судьбы, вы не даете людям спокойной жизни, вы только убиваете нас и создаете общее горе", – написала Белодед.

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Белодед пожелала каждому солдату ощутить то, что сейчас чувствуют каждые украинцы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Дарья сурово высказалась в адрес российских атлетов, которые отказались поддержать Украину в войне с Россией. Двукратная чемпионка мира и чемпионка Европы назвала их "перепуганными и гадкими людьми".

Нашей соотечественница возмущена, что в то время, когда нужно выходить на улицу и кричать, чтобы российская власть прекратила войну, они делают вид, что все так и надо.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 февраля российские оккупанты запретили жителям Ирпеня Киевской области выходить на улицу. При этом город уже несколько дней остается без света, воды и тепла.

В тоже время бандиты из Российской Федерации продолжают уничтожать жилую и критическую инфраструктуру Киевской области. Так, агрессор обстрелял дома мирных жителей в Гостомеле и Ирпене.

Кроме того, из-за попадания снаряда в газопровод, Ирпень отключили от газоснабжения.

Напомним, что вечером 25 февраля Россия атаковала Киев крылатой ракетой "Калибр". Ее сбила наша ПВО. Обломки упали на частный дом по улице Кошица 7А.

В результате попадания травмы получили 3 человека, один из которых в тяжелом состоянии. Было разрушено несколько этаже.

Ранее легендарная американская теннисистка Мартина Навратилова выразила поддержку Украине на фоне агрессии России и призвала молиться за нашу страну.