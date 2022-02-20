Легендарная Мартина Навратилова поддержала Украину, посоветовав "скрестить пальцы"

Бывшая первая ракетка мира Мартина Навратилова высказалась о ситуации в Украине. Знаменитая теннисистка отреагировала на информацию о возможном вторжении войск России на нашу территорию.

65-летняя уроженка Праги призналась, что ей остается только представлять, как себя ощущает Элина Свитолина, выступающая в эти дни на турнире WTA в столице Катара.

"Не могу себе представить, насколько может быть напугана Элина Свитолина в эти дни. Скрестим пальцы за Украину", – написала Навратилова в Twitter.

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В комментариях мнения подписчиков экс-спортсменки разделились. Некоторые высказывают солидарность с легендарной чешкой, но есть и такие, которые уверены, что происходящее в нашей стране волнует ее также как и "прошлогодний снег в Канаде".

Напомним, что Свитолина в Дохе свой первый матч Открытого чемпионата Катара сыграет против чешской теннисистки Терезы Мартинцовой. Поединок состоится в понедельник, 21 февраля.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия продолжает нагнетать ситуацию на временно оккупированных территориях Донбасса. Пропагандистские ресурсы в ОРДЛО и самой РФ массово распространяют неподтвержденную информацию об обстрелах якобы со стороны ВСУ, фейки о задержании "украинского агента" и т. д.