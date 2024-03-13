'Все хотели посмотреть на парня из Украины': тренер сенсационного чемпиона мира рассказал о шоке австралийцев и квартире для победителя

21-летний украинский пловец Владислав Бухов стал сенсацией чемпионата мира-2024 в Катаре, сделав невероятный рывок во второй половине 50-метровки вольным стилем и вырвав "золото" у признанных фаворитов. Но, по словам тренера дончанина Андрея Хлопцова, у спортсмена нет никакой звездной болезни. Он продолжает жить вместе с родителями в съемной квартире и тренироваться в Киеве, несмотря на тревоги.

В разговоре с OBOZ.UA Хлопцов-старший рассказал о работе после начала полномасштабного вторжения РФ, австралийском "окружение" во время финального заплыва Владислава на чемпионате мира и удивленных звезд мирового плавания, которые подходили к ним в Дохе, чтобы посмотреть на быстрого парня из Украины .

– Расскажите, пожалуйста, как вы начали работать с Владиславом, ведь он перешел в плавание из другого вида спорта?

– У Влада уникальная ситуация. Он был сначала пятиборцем, но всем своим нутром чувствовал, что это не его вид. Поэтому набрался смелости и пошел в ближайший бассейн у своего дома. Год он тренировался там у тренера, потом я увидел его на чемпионате Украины и понял, что это парень, у которого есть потенциал и с которым я могу дальше работать. Такой технический момент. Я ведь сам по себе тренер-технарь.

Влад потому и догоняют мощно на финише, поскольку у него такая техника. У него еще нет стартового прыжка, но техника плавания у него высокая. Шесть лет мы работаем вместе. Он при мне уже стал чемпионом мира среди юниоров-2019. И вот, четыре года спустя, выиграл и взрослый чемпионат мира.

– Со стороны кажется, что Владислав очень серьезный, весь в себе. Он такой и есть?

– А каким мужчина должен быть? (Смеется) Что-то кричать, рассказывать? На самом деле он парень с головой. Он понимает, что такое плохо, а что – хорошо. Поэтому с ним интересно работать. Но не хочу его хвалить как тренер. Чего я буду хвалить? У меня и так все спрашивают, как Олимпиада, как Олимпиада? А я суеверный человек...

– Знаю, что вы с Владиславом тренируетесь в Киеве. В бассейне Школы высшего спортивного мастерства. Как идет работа сейчас, после начала полномасштабной войны?

– Это целая трагедия. Когда приходишь на тренировку и только готов ее начать, как объявляется, что началась тревога и улетают ракеты. Мы ведь не мастера спорта хотим сделать или чемпионат Украины выиграть. Нет. Наша цель – это чемпионат мира и Олимпийские игры. Поэтому, понимаете, у такого мужчины, большого спортсмена, должен быть внутри какой-нибудь стержень.

Мы с Владиславом приняли решение, что нужно тренироваться. Ну мы и тренируемся, невзирая ни на что. Ну что мы будем выбегать, будем бояться ту ракету? Мы тренируемся. Это наша работа. Поэтому мы это воспринимаем как работу, несмотря на то, что происходит вокруг.

– Понимаю, что Владислав был еще ребенком, когда покинул Донецк, но как-то отражается на нем, что сначала российское вторжение отобрало у него один дом, а теперь война пришла и в Киев?

– Его родители сразу приняли решение уезжать из Донецка, они не приняли того, что там творилось. Потому переехали в Киев, сняли квартиру. Это, кстати, один из наших вопросов. Если сейчас есть такие результаты, то как-то нам и квартиру нужно. Поскольку родители Владислава до сих пор снимают жилье.

Он живет в этой квартире с мамой и папой. Поэтому я буду сейчас поднимать этот вопрос. Он – военный, поэтому я еще буду с военными разговаривать и нашим киевским департаментом. Это один из таких вопросов, которые, думаю, будут иметь влияние на его подготовку к Олимпийским играм-2024.

– Что планируете делать со стартом в преддверии Олимпиады?

– Тренироваться. На самом деле, мы делаем многое. На каждых международных соревнованиях я говорю с известными тренерами. К примеру, из Австралии, из Израиля. Зову их, мол, посмотрите. Потому что новый взгляд – это новый взгляд. А они говорят все, что мы и так понимаем. Поэтому нужно тренироваться. В зале тренироваться. Прыжковую подготовку делать. Работать.

Я вам скажу, что он уже стал лучше. Но все равно – финальный заплыв чемпионата мира в Дохе показал, что есть над чем работать.

– Понятно, что он догоняет соперников по дистанции, но дистанции очень мало...

– Мало дистанции и мало времени. И не кого-то там догонять, а чемпиона мира. И когда в финале после старта он вышел из воды, осталось плыть 15 секунд, а я вижу, что метр расстояния. Ну, думаю, все. И когда он начал последние эти грибки добавлять, то это было просто что-то такое...

Мы так стояли все тренеры вместе. Рядом со мной австралийские, человек восемь. И я один – из Украины. Они вокруг меня стоят все в зеленых и желтых майках. И здесь украинец догоняет их спортсмена (смеется). И я один кричу. А они схватились за головы. Но молодцы. Подошли позже к нам. И спортсмен подошел. Они подружились с Владиславом. Хотя Макевою уже 29 лет.

Макевой – там такой биток. Со старта далеко прыгает. Он толкает штангу 150 кг, а Владислав – 70. Но этот плывет быстрее (улыбается).

– А вы смогли увидеть, кто первым коснулся бортика?

– Я видел, что он первым руку бросает. Я даже думал, что может быть немного больше преимущество. Но Макевой – очень опытный пловец. Он там как-то пальчики свои сложил и тоже хорошо коснулся. Но не хватило ему сотой, поэтому мы – чемпионы мира. И очень этому радуемся.

– О чем общались после победы? Ведь человек стал чемпионом мира, но уже через полгода у него Олимпийские игры.

– Особенно ни о чем. Мы два дня походили по городу. Поплавали в бассейне. К нему стали подходить известные в прошлом пловцы, олимпийские чемпионы. Все хотели посмотреть на парня. Как же можно было догнать Макевоя?

Подошел к Владиславу олимпийский чемпион из Соединенных Штатов Эрвин. Подошел, пожал ему руку и внимательно смотрел. Я даже не приближался к ним и не мешал. А он стоит, в глаза ему смотрит, поздравляет с победой и спрашивает, нужно ли что-то? Может, какая-то помощь в плане техники там. Сам же смотрит ему в глаза, чтобы понять, как парень из Украины, которую он не знает, догнал Макевоя.

А третьим стал Бен Прауд – английский чемпион мира. Мы с ним тоже тренировались когда-нибудь. Он нам казался богом месяц назад. А теперь вообще не кажется.

– Мы сейчас не будем делать прогнозы на Олимпиаду, но, как считаете, насколько сможет справиться Владислав с этим психологическим бременем? Ведь в Париже-2024 он приедет в статусе действующего чемпиона мира.

– Да, есть определенное давление есть. И где бы мы ни были, например, в бассейне к нему подходят дети, их родители. Все хотят прикоснуться к нему. Мы с ним говорили об этом. Он, конечно, радуется своей победе, но понимает, что есть другие соревнования, которые еще важнее и престижнее чемпионата мира.

Есть еще и рекорд мира, над которым мы хотим работать. Мы на Олимпиаде еще не сосредоточились. Сейчас мы работаем над улучшению собственного личного рекорда. И если мы его улучшим, то все само по себе решится и на Олимпийских играх.

Еще есть рекорд мира, до которого 0,4 секунды. А Владиславу сейчас будет 22 года, потом – 23. Это же самый расцвет мужчины. Он все отлично понимает. И у него нет элементов звездной болезни.

Ранее в разговоре с OBOZ.UA сенсационный чемпион мира рассказал о тренировках с тревогами, порванных шортах перед стартом и ЧМ в Дохе.

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