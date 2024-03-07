'Считал, что вернемся в Донецк': сенсационный чемпион мира рассказал о тренировках с тревогами, порванных шортах перед стартом и ЧМ в Дохе

Украинский пловец Владислав Бухов стал сенсацией чемпионата мира-2024 в Дохе, когда завоевал золотую медаль на дистанции 50 метров вольным стилем, несмотря на слабый старт в финале и постоянные тревоги во время подготовки в Киеве. И 21-летний уроженец Донецка не собирается покидать Украину даже на период подготовки к Олимпиаде-2024.

В разговоре с OBOZ.UA Владислав вспомнил, как еще ребенком покинул оккупированный россиянами Донецк, рассказал о мыслях во время 20-секундного заплыва и форс-мажор с порванными шортами.

– Владислав, известно, что вы из Донецка. Помните, как покидали родной город, и успели ли стать в Киеве своим?

– Я живу в Киеве уже 9 или 10 лет, поэтому здесь как свой. Помню ли, как уезжал из Донецка? Да, на поезде со своей семьей. Но когда я ехал, то был еще маленьким. И не понимал, что это надолго. Тогда я считал, что мы вернемся. Я не понимал, что происходит вообще. Осознание пришло уже со временем, когда мы начали ходить в школу, тренироваться, тогда я уже понял, что мы остаемся в Киеве.

– К чему было привыкнуть тяжелее всего?

– Наверное, к людям, потому что здесь не было никаких друзей. И тогда мне казалось, что будет сложно завести новых знакомых. Но со временем я адаптировался, стал заниматься спортом, ходить в школу, нашел друзей. И как-то привык к Киеву. Так что со временем все наладилось.

– До плавания вы занимались пятиборьем. В какой момент сообразили, что это не ваше?

– Знаете, пожалуй, это всегда было мое. Но хотелось чего-нибудь нового. И мы с семьей приняли решение пойти на плавание, потому что именно плавание у меня было лучшим из того, что есть в современном пятиборье. Я пришел в ближайший к моему дому бассейн и сказал, что хочу плавать. Так я попал к своему первому тренеру – Савиной Ольге Леонидовне.

– А как начали работать с вашим нынешним наставником, Андреем Хлопцовым?

– Он мне сделал предложение после юниорского чемпионата Европы. Мы посовещались с семьей и согласились. Мне в тот момент было 15 лет, чемпионат проходил в Хельсинки, Финляндии. Это был мой первый опыт международных соревнований, и я занял пятое место.

– Почему остановились на 50-метровке свободным стилем? С одной стороны – это одна из самых престижных дистанций, а с другой, пожалуй, безумная конкуренция.

– Ответ будет логичным (улыбается). Просто она лучше мне дается со всех дистанций, которые есть в плавании. Поэтому мы приняли решение тренировать именно 50-метровку. И сейчас мы готовим только одну дистанцию, на которой мы хотим развиваться постоянно.

– Кто-то считает, что на 50-метровке есть определенный фактор везения и из-за стремительности дистанции очень трудно исправлять ошибки. Но, как показал ваш финальный заплыв, неудачный старт – еще не приговор.

– То, что не приговор, это правда. Но если ты хочешь развиваться, и не только в плавании, но и в любом деле, то всегда исправлять свои ошибки, стараться становиться лучше. И это очень важно.

– Почему у вас такой старт?

– Плохой? (улыбается)

– Скажем, что немного слабее основных конкурентов.

– Не знаю, сейчас такая особенность у меня. Я не могу прыгнуть дальше. Но мы делаем все, чтобы исправить это. И очень многое над этим работаем.

– Вы успеваете вообще увидеть, как развиваются события на дистанции?

– Конечно, ты все видишь боковым зрением. Видишь, как ты догоняешь. И у тебя за эти 20 секунд столько мыслей пролетает в уме. Это очень многое.

– Когда вы там успеваете еще думать?

– А как тут не думать? Ты плывешь, а тебя обгоняют (улыбается). Поэтому в основном думаю о том, что нужно и самому догонять. Посторонних мыслей нет, постоянно остаюсь в деле.

– На чемпионате мира в Дохе чувствовали, что у вас есть потенциал бороться за победу?

– Ты все чувствуешь на соревнованиях, уже когда плывешь. Лично у меня происходит так, но все это очень индивидуально. Я все ощущаю уже на дистанции. Потом увидел время: ага, я проплыл хорошо, так что все хорошо. Если проплыл плохо, значит, что-то мы сделали не так, или я что-то не сделал на старте. Это очень индивидуальная штука.

– В финале чемпионата мира-2024 вы выиграли у австралийца Макевоя всего одну сотую секунды. Вы понимали, что коснулись бортика первым? Узнали, что победили, когда увидели табло?

– Уж когда увидел табло.

– Смотря со стороны, показалось, что вы очень спокойно восприняли свою победу, без лишних эмоций.

– На самом деле я был рад, что выиграл, что имел такую возможность, что показал хорошее время. Просто спокойно ко всему этому относился.

– Вы, наверное, и в жизни такой спокойный человек?

– Я стараюсь (улыбается).

– А что может выбить вас из колеи?

– Плохой сон.

– А проспать заплыв можете?

– Могу, но тренер в любом случае придет ко мне в гостиничный номер перед стартом. Поэтому у меня такого не было, чтобы я проспал заплыв.

– А какие вообще, какие у вас были форс-мажоры на соревнованиях?

– рвались шорты уже почти перед заплывом. Но у тренера есть запасные. И я тоже ношу их с собой по возможности.

– Какие у вас сейчас главные цели?

– Главная цель всегда одна. Это становиться лучше на своей дистанции. Как становиться лучше? Надо всегда бить свой личный рекорд. Первым ты станешь, вторым, третьим или четвертым – это не важно. Ведь когда ты бьешь свой личный рекорд постоянно, шаг за шагом ты доберешься до этой призовой тройки.

– После победы в Катаре вы рассказывали мировым СМИ, как тренировались под ракетами. А вообще, как идет ваша подготовка после вторжения РФ в феврале 2022 года?

– Если воздушная тревога, у тебя нет возможности тренироваться. Если ты плаваешь и началась тревога, то идешь в бункер в бассейне. Если ты в это время еще дома, то ждешь пока она не закончится, а потом уже идешь в бассейн. Так что твой распорядок дня становится нестабильным, и это как-то напрягает. Но, конечно, когда над тобой летают ракеты, то не только мне, но всем украинцам тяжело и сложно морально.

– Вы уезжали куда-нибудь после полномасштабного вторжения? Или все время оставались в Киеве?

– Мои родители все время оставались в Киеве, моя сестра и ее семья всегда были здесь. Они никуда не уезжали. А мы уехали в Италию, поскольку вообще не могли тренироваться, а нам нужно было плавать и готовиться к соревнованиям. Мы приехали в Италию и плавали там. И потом, когда появилась возможность готовиться здесь, вернулись в Киев.

– А не было мнения вообще тренироваться где-нибудь за границей? Чтобы не было этих качавшихся с тревогами?

– Мне как-то и здесь спокойно. Я к этому отношусь нормально. Принимаю эту ситуацию такой, какая она есть. Мне здесь нравится, здесь вся моя семья. У меня нет желания куда-то уезжать, кроме сборов и соревнований.

– Я общалась с нашими пловцами из Днепра. Они рассказывали, что летом ракета упала буквально у их бассейна, избила стекло, которое они собирали. Как у вас? Не было такого, чтобы близко где-нибудь приземлилось?

– В Киеве я не помню такого. Помню, что упал осколок ракеты рядом с университетом имени Тараса Шевченко. Это, пожалуй, ближе всего к нашему бассейну. Или в нашем районе тоже дрон падал. Но не рядом.

– У вас есть олимпийская лицензия. Какие планы перед Играми-2024 в Париже?

– Постоянно активно тренироваться. Я еще вообще не был ни в Париже, ни во Франции и соответственно не соревновался там. Всё будет впервые.

– Но сама Олимпиада уже вторая. Какие ключевые изменения произошли у вас через три года после Токио?

– Если мы берем в тренировке, то мы поменяли подготовку. А так... В мире многое изменилось. Началась полномасштабная война. Это также повлияло.

– Сейчас спортсмены много внимания уделяют питанию. В чем приходится ограничивать себя или у пловцов нет такой потребности?

– Для меня уже давно еда – это не способ наслаждения. Это ресурсы, которые вы используете. Есть какая-то норма, которой я придерживаюсь уже давно. Да, я могу прийти и в Макдональдс и съесть что-нибудь, если захочу. Но это происходит не так часто.

– И во время Олимпиады в Токио суши ели?

– Конечно (улыбается).

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