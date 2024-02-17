'Чета Геббельс'. Навка выложила личное фото с Песковым. В ответ ей 'насыпали' в комментариях

Олимпийская чемпионка Турина-2006 в танцах на льду Татьяна Навка в своем аккаунте в Instagram выложила семейное фото со своим мужем, пресс-секретарем Кремля Дмитрием Песковым, спровоцировав огромное количество негатива в ответ. Подписчики Навки не оценили такое "счастье" пары, "насыпав" ей множество нелестных комментариев.

"Любовь и точка", – многозначительно написала 48-летняя экс-фигуристка, получив издевательские рифмы в ответ.

"Говно и точка", "Коррупция и точка", "Усы и точка", "Усы и дочка", "Связи, бабки и точка", – пишут подписчики Татьяны.

Юзеры называют пару "четой Геббельс", интересуясь, как спится таким убийцам как они.

"Твой муженек ответит за убийства", "Как можно с такой гадостью жить?", "Два ершика", "Будьте прокляты на веки веков", – не сдерживаются интернет-пользователи.

Как сообщал OBOZ.UA, не так давно Навка разместила архивную фотографию, а под ней начала рассказывать о величии России. Вместо поддержки россияне высмеяли бывшую спортсменку.

Напомним, что Навка в декабре 2023 года презентовала циничное шоу на льду "Вечера на хуторе" по произведению украинского писателя Николая Гоголя. В спектакле нагло использовали украинские песни, которые перевели на русский язык. В частности, украли хит Кристины Соловий "Тримай", а также легендарную композицию "Ніч яка місячна".

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