'Мировой позор'. Навка решила рассказать о величии России и получила ответку

Чемпионка Турина-2006 в танцах на льду Татьяна Навка в своем аккаунте в Instagram поздравила всех с Днем фигурного катания, спровоцировав негативные комментарии в ответ. 48-летняя экс-фигуристка разместила архивную фотографию, а под ней начала рассказывать о величии России.

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"Пожелать я хочу только дальнейшего развития, укрепления позиции наших фигуристов на мировой арене, а в том, что мы лучшие, не сомневается никто", – пафосно заявила жена Дмитрия Пескова.

Такой пассаж спортсменки вызвал бурную реакцию у подписчиков.

"Танюха это сон. Мировая арена? Проснитесь,мадам: миро вой позор Ваш муж дома тоже всё время врёт? А фото сделано в Днепропетровске? Какая мировая арена? Смеётесь что ли? Мировая арена вашим спортсменам ну аж никак не светит, можете про это забыть", – написали Навке юзеры.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне Навка опубликовала у себя в Instagram поздравление с Новым годом, спровоцировав массу негатива в свой адрес. Бывшая фигуристка разместила фото с Дмитрием Песковым и их совместной дочкой Надеждой.

Напомним, что Навка в декабре 2023 года презентовала циничное шоу на льду "Вечера на хуторе" по произведению украинского писателя Николая Гоголя. В спектакле нагло использовали украинские песни, которые перевели на русский язык. В частности, украли хит Кристины Соловий "Тримай", а также легендарную композицию "Ніч яка місячна".

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