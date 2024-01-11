Режиссером скандального шоу Навки, где использовали песню Кристины Соловий, оказался украинец: семья предателя до сих пор на родине

После небольшого расследования поклонников украинской певицы Кристины Соловий удалось выяснить, что режиссёром скандального шоу на льду жены путинского пресс-секретаря Дмитрия Пескова Татьяны Навки был украинец. Его имя – Василий Козарь, а семья предателя до сих пор живет в Украине.

Видео дня

Об этом год назад рассказывал коллега хореографа Женя Кот в интервью Алине Доротюк. В Украине Козарь имел успешную карьеру, но решил, что деньги в его жизни ценнее принципов и совести, поэтому стал работать на россиян.

"Вася Козарь, у которого семья здесь. Виталик Савченко, у которого мама здесь. Все молчат. Я могу только одно сказать: пошли вы в ж*пу! А еще туда, куда пошел тот корабль. Пусть туда все идут. Пусть остаются в поэтому оркостане, становятся орками и гниют в той стране, где все запрещается людям", – рассказал Женя Кот.

Кристина Соловий заявила, что благодаря фанатам удалось установить личность причастного к позорному шоу украинца, и призвала людей не останавливаться.

"Как каждый сантиметр украинской земли отвоюем и отстоим свое культурное наследие", – написала артистка, чей трек "Тримай" перевели на русский язык и использовали для шоу.

Василий Козарь родился в Мукачево на Закарпатье, окончил Киевский национальный университет культуры и искусств, факультет режиссуры и хореографии. После окончания вуза стажировался в США, затем стал победителем четвертого сезона шоу "Танцуют все", а с 2021 года являлся главным хореографом 12 сезона шоу "Танцы со звездами" на канале "Россия 1". О войне он молчит, а страницу в Instagram закрыл.

Ранее OBOZ.UA писал, что на шоу Навки использовали не только песню Кристины Соловий, но и легендарную композицию "Ніч яка місячна", переведенную на русский язык и исполненную предательницей Ани Лорак.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!