Чемпионский бой-реванш в UFC завершился тяжелейшим нокаутом во втором раунде. Видео

Американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Камару Усман (19-1) добыл яркую победу над Хорхе Масвидалем (35-15), защитив чемпионский титул в полусреднем весе.

Бой-реванш стал главным ивентом на турнире UFC 261 и завершился досрочным нокаутом.

Поединок начался в равной борьбе с небольшим преимуществом Усмана. 33-летний американец провел тейкдаун, уверенно атаковал в партере и точно бил в стойке. Его соперник всем своим видом демонстрировал, что пропущенные удары не наносят ему урона и даже пытался улыбаться.

Развязка наступила в начале 2-й пятиминутки. Правый прямой Камару попал четко в челюсть оппоненту, моментально вырубив его. Масвидаль без сознания упал на настил октагона и Усман успел сделать еще несколько ударов по лежащему претенденту прежде чем рефери остановил встречу.

Первый бой состоялся в июле 2020 года и также был завершен в пользу Усмана: тот победил единогласным решением судей.

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 года назад Масвидаль установил невероятное достижение на турнире UFC 239 в Лас-Вегасе. Масвидаль победил соотечественника Бена Аскрена за пять секунд, нанеся убийственный удар коленом в голову в прыжке. Это самый быстрый нокаут за всю историю UFC.