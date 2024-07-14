Россия опозорилась со своей 'незаменимостью' на Олимпиаде в Париже

На летние Олимпийские игры в Париже продано рекордное количество билетов, сообщает France24 со ссылкой на агентство AFP. Олимпиада-2024 пройдет в столице Франции с 26 июля по 11 августа.

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"Предыдущее достижение принадлежало Олимпиаде-1996 в Атланте (8,3 миллиона), и мы преодолели эту цифру. У нас продано 8,6 миллиона билетов на Игры и более миллиона на Параигры. Мы гордимся новым рекордом, но мы все еще можем добиться большего", – заявил глава оргкомитета ОИ Тони Эстанге.

Парижские организаторы прогнозируют, что общее количество участников вырастет до 10 миллионов на ОИ и до 3,4 миллиона на ПОИ, которые пройдут с 28 августа по 8 сентября.

"Есть много действительно хороших вариантов по разным ценам как для Олимпийских игр, Паралимпийских игр, так и для церемоний открытия и закрытия". - сказал Эстанге.

Таким образом организаторы Олимпиады-2024 опровергли нарративы российских чиновников и депутатов о том, что без России ОИ никому не интересны.

Также статистика продажи билетов посрамила российского диктатора Владимира Путина, который несколько раз заявлял, что без его страны, Олимпийские игры "много теряют".

Российские болельщики также не смогли пройти мимо такого провала своих пропагандистов, с иронией комментируя новость про билеты.

"Бред какой то. Без россиян эти игры никому не интересны - это знают все. Они что, газет не читают?", "Враньё! Мы все прекрасно знаем, что эту пресловутую олимпиаду никто смотреть не хочет, билеты даже даром не берут, спортсмены всего мира отказываются в ней участвовать, телевидение в ней не заинтересовано и будет вместо нее показывать на весь мир РПЛ-чемпионат и Детей Азии", – стебутся юзеры.

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