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Россия опозорилась со своей "незаменимостью" на Олимпиаде в Париже

Максим Иншаков
Другие виды спорта
3 минуты
2,7 т.
Россия опозорилась со своей 'незаменимостью' на Олимпиаде в Париже

На летние Олимпийские игры в Париже продано рекордное количество билетов, сообщает France24 со ссылкой на агентство AFP.  Олимпиада-2024 пройдет в столице Франции с 26 июля по 11 августа. 

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"Предыдущее достижение принадлежало Олимпиаде-1996 в Атланте (8,3 миллиона), и мы преодолели эту цифру. У нас продано 8,6 миллиона билетов на Игры и более миллиона на Параигры. Мы гордимся новым рекордом, но мы все еще можем добиться большего", – заявил глава оргкомитета ОИ Тони Эстанге. 

Россия опозорилась со своей "незаменимостью" на Олимпиаде в Париже

Парижские организаторы прогнозируют, что общее количество участников вырастет до 10 миллионов на ОИ и до 3,4 миллиона на ПОИ, которые пройдут с 28 августа по 8 сентября.

"Есть много действительно хороших вариантов по разным ценам как для Олимпийских игр, Паралимпийских игр, так и для церемоний открытия и закрытия". - сказал Эстанге.

Таким образом организаторы Олимпиады-2024 опровергли нарративы российских чиновников и депутатов о том, что без России ОИ никому не интересны.

Россия опозорилась со своей "незаменимостью" на Олимпиаде в Париже

Также статистика продажи билетов посрамила российского диктатора Владимира Путина, который несколько раз заявлял, что без его страны, Олимпийские игры "много теряют".

Россия опозорилась со своей "незаменимостью" на Олимпиаде в Париже

Российские болельщики также не смогли пройти мимо такого провала своих пропагандистов, с иронией комментируя новость про билеты.

"Бред какой то. Без россиян эти игры никому не интересны - это знают все. Они что, газет не читают?", "Враньё! Мы все прекрасно знаем, что эту пресловутую олимпиаду никто смотреть не хочет, билеты даже даром не берут, спортсмены всего мира отказываются в ней участвовать, телевидение в ней не заинтересовано и будет вместо нее показывать на весь мир РПЛ-чемпионат и Детей Азии", – стебутся юзеры.

Россия опозорилась со своей "незаменимостью" на Олимпиаде в Париже
Россия опозорилась со своей "незаменимостью" на Олимпиаде в Париже
Россия опозорилась со своей "незаменимостью" на Олимпиаде в Париже
Россия опозорилась со своей "незаменимостью" на Олимпиаде в Париже
Россия опозорилась со своей "незаменимостью" на Олимпиаде в Париже
Россия опозорилась со своей "незаменимостью" на Олимпиаде в Париже
Россия опозорилась со своей "незаменимостью" на Олимпиаде в Париже
Россия опозорилась со своей "незаменимостью" на Олимпиаде в Париже
Россия опозорилась со своей "незаменимостью" на Олимпиаде в Париже

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