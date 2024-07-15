Впервые почти за 40 лет: в Киеве проведут капитальный ремонт аварийного путепровода на Оболони

В Киеве дорожники в ближайшее время приступят к подготовительным работам к капитальному ремонту аварийного путепровода на пересечении улиц Луговой и Богатырской в Оболонском районе столицы. Работы нуждаются в ограничении движения транспорта по проезжей части путепровода в направлении улицы Семьи Кульженко

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Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

В начале июня Киевавтодор объявил тендер на плановый капремонт этого путепровода. А уже на этой неделе коммунальщики начнут подготовительные работы и ограничат движение по проезжей части путепровода в направлении улицы Семьи Кульженко.

В КГГА отмечают, что капитальный ремонт путепровода "насущ и необходим", чтобы ликвидировать износ нижних слоев дорожной одежды и гидроизоляции и восстановить деформационные швы. До этого сооружение ни разу капитально не ремонтировали со времени строительства в 1986 году.

Во время ремонта восстановят мостовое полотно, пролетные строения и конструкции опор, обустроят новую систему водоотвода, установят новое ограждение и перила, опоры освещения, положат дорожное покрытие на подходах. А на тротуарах обустроят велодорожки.

Также при ремонте обещают учесть принципы безбарьерности, чтобы облегчить доступ людям с инвалидностью и маломобильным группам. В частности, на путепроводе на подходах к пешеходным переходам устроят пандусы, тактильную плитку и снизят бортовой камень.

Завершить капитальный ремонт путепровода планируется к концу 2025 года.