На минувших выходных в российской Казани завершились Игры БРИКС, которые кремлевская пропаганда продвигала как "альтернативную Олимпиаду". Соревнования превратились в настоящие посмешище и цирк – в некоторых видах программы представители РФ выигрывали "золото" без соперников.

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Портал Sports.ru выяснил новую детали, которая доказывает истинный уровень соревнований. Журналисты обнаружили, что целых 20 стран, которые значились среди 90 участников Игр, не прислали на них ни одного спортсмена.

Это Алжир, Боливия, Ботсвана, Великобритания, Венгрия, Германия, Испания, Мавритания, Мексика, Парагвай, Перу, Португалия, Пуэрто-Рико, Южная Корея, Словакия, Того, Хорватия, Чили, Швейцария, Эсватини.

За Францию была заявлена только гимнастка Виктория Перисик, которая еще минувшем году выступала за Россию. В составе многих других стран значатся по одному-двум спортсменам, причем часто даже не указаны виды спорта, в которых они выступают. От Италии и Японии выступали только в брейкинге.

Ранее литовский борец Андрюс Мажейка стал победителем Игр БРИКС, хотя находился в это время на родине и не ездил на соревнования в страну-агрессорку. А российский синхронист Александр Мальцев выиграл "золото", не имея соперников.

Как сообщал OBOZ.UA, комментатор Игр БРИКС Владимир Иваницкий угодил в грандиозный скандал, заявив о генетическом превосходстве россиян.

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