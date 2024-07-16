Путин опозорился с 'альтернативной Олимпиадой', которую пафосно обещал провести в России

Россия официально переносит "Всемирные Игры дружбы" на 2025 год. Мероприятие, которое было личной инициативой Путина, должно было стать альтернативной Олимпиады-2024 и пройти с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге. Слухи о проблемах с турниром появились еще месяц назад.

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16 июля генеральный директор оргкомитета Игр дружбы Алексей Сорокин в интервью "РИА Новости" заявил, что информация о новых сроках проведения соревнований "появится в ближайшее время".

"Когда они состоятся, сообщит руководство страны", - сказал Сорокин в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Указ о проведении соревнований был подписан главарем Кремля в апреле. Путин лично приглашал туда спортсменов из Китая. Российские чиновники называли событие альтернативой Олимпийским играм в Париже и обещали 40 тысяч долларов за победу, 30 тысяч долларов за второе место и 20 тысяч долларов за третье.

Замминистра спорта РФ Одес Байсултанов назвал Игры дружбы вызовом для недоброжелателе, а Сорокин рассказывал про медали из чистого золота В программе было запланировано более 30 видов спорта, ожидалось участие около 7 тысяч атлетов. Замминистра спорта Одес Байсултанов назвал мероприятие "вызовом недоброжелателям" и "демонстрацией силы и мощи России".

По замыслу российских властей, "Игры дружбы" должны были стать "импортозамещением" Олимпиады, где российские спортсмены из-за войны с Украиной выступают на особых условиях — без флага и гимна.

В МОК призвали бойкотировать "Игры дружбы". Президент организации Томас Бах заявил, что Россия "бесстыдно пытается организовать полностью политизированные спортивные соревнования". Также к бойкоту турнира призвало и Всемирное антидопинговое агентство.

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