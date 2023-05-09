Чемпионка ОИ из России 'с интеллектом стиральной машинки' восхитилась парадом в Москве и 'элитами страны'

Чемпионка Олимпийских игр Пекина-2022 Вероника Степанова, интеллект которой болельщики сравнили со стиральной машинкой, восхитилась так называемым парадом победы в Москве. Российская лыжница назвала всех зрителей и участников шествия "элитой страны", не забыв показать фото Владимира Путина.

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Соответствующие снимки Степанова опубликовала в своем Telegram-канале. Ярая фанатка кремлевского диктатора и его преступного режима не нашла ничего лучшего, чем надеть с пилотку воина армии СССР, а также нацепить на пальто один из символов военной агрессии России в отношении Украины – "георгиевскую" ленточку.

"Май. Главная площадь страны. Ура! Сегодня я увидела настоящую элиту страны. Это те, с кем я имела честь на Параде Победы на Красной Площади быть. Других элит у нас нет!" – в патриотическом угаре написала победительница Олимпиада в эстафетной гонке.

Ранее Степанова "проговорилась", зачем россияне крадут в Украине стиральные машинки. Также она поставила Европе условие, при котором "нам с ними по пути". Также лыжница пришла в восторг от "работы" российских пропагандистов, заявив, что "вся остальная пресса выглядит приветом из XX века".

Как сообщал OBOZREVATEL, Вероника Степанова призвала Россию бежать подальше от западных стран, связав будущее своей страны с азиатским и арабским миром.

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