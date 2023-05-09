newspaper
flag
УкраїнськаУКР
flag
русскийРУС
img

Чемпионка ОИ из России "с интеллектом стиральной машинки" восхитилась парадом в Москве и "элитами страны"

Александр Чеканов
Другие виды спорта
2 минуты
10,6 т.
Чемпионка ОИ из России 'с интеллектом стиральной машинки' восхитилась парадом в Москве и 'элитами страны'

Чемпионка Олимпийских игр Пекина-2022 Вероника Степанова, интеллект которой болельщики сравнили со стиральной машинкой, восхитилась так называемым парадом победы в Москве. Российская лыжница назвала всех зрителей и участников шествия "элитой страны", не забыв показать фото Владимира Путина.

Видео дня

Соответствующие снимки Степанова опубликовала в своем Telegram-канале. Ярая фанатка кремлевского диктатора и его преступного режима не нашла ничего лучшего, чем надеть с пилотку воина армии СССР, а также нацепить на пальто один из символов военной агрессии России в отношении Украины – "георгиевскую" ленточку.

Чемпионка ОИ из России "с интеллектом стиральной машинки" восхитилась парадом в Москве и "элитами страны"
Путин и Степанова

"Май. Главная площадь страны. Ура! Сегодня я увидела настоящую элиту страны. Это те, с кем я имела честь на Параде Победы на Красной Площади быть. Других элит у нас нет!" – в патриотическом угаре написала победительница Олимпиада в эстафетной гонке.

Чемпионка ОИ из России "с интеллектом стиральной машинки" восхитилась парадом в Москве и "элитами страны"

Ранее Степанова "проговорилась", зачем россияне крадут в Украине стиральные машинки. Также она поставила Европе условие, при котором "нам с ними по пути". Также лыжница пришла в восторг от "работы" российских пропагандистов, заявив, что "вся остальная пресса выглядит приветом из XX века".

Чемпионка ОИ из России "с интеллектом стиральной машинки" восхитилась парадом в Москве и "элитами страны"
Чемпионка ОИ из России "с интеллектом стиральной машинки" восхитилась парадом в Москве и "элитами страны"

Как сообщал OBOZREVATEL, Вероника Степанова призвала Россию бежать подальше от западных стран, связав будущее своей страны с азиатским и арабским миром.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!