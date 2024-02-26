Чемпионка ОИ из РФ пожаловалась на 'абсолютно беззаконные' условия допуска России к Олимпиаде

Олимпийская чемпионка Светлана Журова возмутилась условиями допуска российских спортсменов к международным соревнованиям. В частности, депутатка Государственной думы назвала беззаконным запрет на Играх-2024 на национальную символику страны-агрессорки и требования осудить войну в Украине.

Об этом Журова заявила в интервью порталу Sport24. Бывшая конькобежка, которая взяла "золото" Олимпийских игр 2006 года в итальянском Турине, при этом призналась, что будет следить за ОИ-2024 в Париже и выступила против бойкота просмотра соревнований в РФ.

"Я буду смотреть Олимпиаду в Париже. Конечно, не все виды спорта и не все этапы. Но стометровку мужскую я буду смотреть точно! Это практически основная дисциплина на летней Олимпиаде. Финал баскетбола я тоже с удовольствием посмотрю. Не нужно смешивать. Действительно, нас не допускают совершенно беззаконно. Но великие спортсмены из других стран в этом не виноваты. Призывать не смотреть Игры совершенно не нужно", – сказала Журова.

Ранее Олимпийский комитет России (ОКР) заявил о том, что "российские спортсмены и официальные лица не примут участия в Играх XXXIII Олимпиады в Париже", а также пригрозил уголовными делами "нейтральным" атлетам.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер заявила о величии спортсменов из РФ и назвала выступление на Олимпиаде "явным злом".

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