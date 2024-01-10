Чемпионка ОИ из РФ обозвала европейцев 'шестерками' россиян

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина оскорбительно высказалась в адрес фигуристов, которые выступают на чемпионате Европы-2024 в Каунасе. Депутатка Государственной думы с характерным для представителей РФ пренебрежением отметила, что в отсутствии россиян их соперники могут "почувствовать себя королями".

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Об этом Роднина заявила в комментарии порталу Sport24. Бывшая спортсменка обозвала европейцев "шестерками" и добавила, что не собирается следить за европейским первенством, а уделит внимания лишь отдельным видам программы с участием сильнейших фигуристов.

"Буду ли я смотреть чемпионат Европы? Скорее всего, нет. Может быть, отрывки парного катания и сильнейших мужчин, женщин. Что там смотреть-то? Чемпионат Европы и в прошлом году был неинтересен. И чемпионат мира после Олимпийских игр был неинтересен. Но им иногда нужно почувствовать себя королями, потому что когда есть наши спортсмены, они всегда чувствуют себя "шестерками", – сказала Роднина.

Ранее латвийский фигурист Денис Васильевс раскритиковал Международный олимпийский комитет (МОК) за допуск россиян к Играм-2024 во время войны в Украине.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне Международный союз конькобежцев (ISU) в анонсе к чемпионату Европы по фигурному катанию, который 10-13 января проходит в литовском Каунасе, отказался публиковать фотографию россиянки Анастасии Губановой, но затем передумал.

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