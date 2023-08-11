Чемпионка ОИ из РФ назвала отстранение России решением "кучки идиотов", которые мешают "нормально жить"

Чемпионка Олимпийских игр Пекина-2022 Вероника Степанова, интеллект которой болельщики сравнили со стиральной машинкой, возмутилась отстранению российских спортсменов от международных соревнований. Она раскритиковала функционеров и чиновников, которых обозвала "кучкой идиотов".

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Об этом представительница страны-агрессорки написала в своей колонке для сайта пропагандистского телеканала "Матч ТВ". По утверждению Степановой в мировых лыжных гонках все спортсмены якобы хотят соревноваться с россиянами. При этом 23-летняя победительница Игр в эстафетной гонке с точностью описала все то, что творит именно РФ.

"Абсолютное большинство хочет нормально жить, как привыкли, взаимодействовать, получать прибыль, в конце концов. И лишь кучка идиотов села у них на пути и не дает. Но рано или поздно и эту блокаду прорвут. Либо, как вариант, все успешные и деятельные просто уедут в те места, где можно жить и работать без ущемления чьих‑то "высоких идеалов", которые на самом деле не что иное, как лицемерие, глупость и тупик", – подчеркнула Степанова.

Ранее лыжница "проговорилась", зачем россияне крадут в Украине стиральные машинки. Также Вероника поставила Европе условие, при котором "нам с ними по пути".

Как сообщал OBOZREVATEL, олимпийский чемпион Михаил Мамиашвили со словами о "высшей расе" потребовал допустить российских спортсменов к чемпионату мира-2023 по борьбе без дополнительных условий.

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