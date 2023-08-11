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Чемпионка ОИ из РФ назвала отстранение России решением "кучки идиотов", которые мешают "нормально жить"

Александр Чеканов
Другие виды спорта
2 минуты
1,3 т.
Вероника Степанова

Чемпионка Олимпийских игр Пекина-2022 Вероника Степанова, интеллект которой болельщики сравнили со стиральной машинкой, возмутилась отстранению российских спортсменов от международных соревнований. Она раскритиковала функционеров и чиновников, которых обозвала "кучкой идиотов".

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Об этом представительница страны-агрессорки написала в своей колонке для сайта пропагандистского телеканала "Матч ТВ". По утверждению Степановой в мировых лыжных гонках все спортсмены якобы хотят соревноваться с россиянами. При этом 23-летняя победительница Игр в эстафетной гонке с точностью описала все то, что творит именно РФ.

Чемпионка ОИ из РФ назвала отстранение России решением "кучки идиотов", которые мешают "нормально жить"
Чемпионка ОИ из РФ назвала отстранение России решением "кучки идиотов", которые мешают "нормально жить"

"Абсолютное большинство хочет нормально жить, как привыкли, взаимодействовать, получать прибыль, в конце концов. И лишь кучка идиотов села у них на пути и не дает. Но рано или поздно и эту блокаду прорвут. Либо, как вариант, все успешные и деятельные просто уедут в те места, где можно жить и работать без ущемления чьих‑то "высоких идеалов", которые на самом деле не что иное, как лицемерие, глупость и тупик", – подчеркнула Степанова.

Чемпионка ОИ из РФ назвала отстранение России решением "кучки идиотов", которые мешают "нормально жить"

Ранее лыжница "проговорилась", зачем россияне крадут в Украине стиральные машинки. Также Вероника поставила Европе условие, при котором "нам с ними по пути". 

Путин и Степанова

Как сообщал OBOZREVATEL, олимпийский чемпион Михаил Мамиашвили со словами о "высшей расе" потребовал допустить российских спортсменов к чемпионату мира-2023 по борьбе без дополнительных условий.

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