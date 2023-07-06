Чемпионка мира отказалась выступать за Россию и перешла в другую сборную

Шестикратная бронзовая призерка чемпионатов мира по конькобежному спорту (в командной гонке (2016, 2019 и 2021) в масс-старте (2019), чемпионка мира среди юниоров в многоборье (2016) Елизавета Голубева переходит в сборную Казахстана. 26-летняя чемпионка Европы 2018 года в командном спринте находится в процессе оформления соответствующих документов.

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Информацию о переходе подтвердил глава Союза конькобежцев России Николай Гуляев.

"У нас есть заявление Голубевой о переходе в команду Казахстана. Действуем в соответствии с регламентом, утвержденным исполкомом Союза конькобежцев России, по переходам как внутри страны, так и за границу", - цитирует Гуляева ТАСС.

Чиновник отказался обсуждать с журналистами мотивы такого решения спортсменки, заявив, что "пусть это будет на ее совести".

Российские болельщики массово желают атлетке успехов в другой стране.

"Успехов Елизавете. Еще пара-тройка лет такой жизни и топовых спортсменов в стране совсем не останется. Кто виноват в этой катастрофе, тоже всем известно, но за публичное мнение об этом статья в УК РФ есть", - пишут юзеры.

Пользователи поддерживают решение конькобежки.

"Это же бред, спускать карьеру в унитаз из-за диктатора", - отмечают фанаты.

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