'Вообще никто не вспоминает'. Чемпионка мира рассказала, как изменилась поддержка Украины в других странах

Двукратная чемпионка мира и первая в истории Украины олимпийская призеркка в артистическом плавании Марта Федина призналась, что со временем поддержка нашей страны в мире ослабла. 11-кратная чемпионка Европы, сравнивая ситуацию в начале полномасштабного вторжения и сейчас, видит существенную разницу.

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"В начале нас поддерживали со всех стран. Сейчас вообще никто не вспоминает. Наверное, думают, если у нас есть возможность тренироваться в Киеве — значит у нас все хорошо. К тому же сейчас пытаются вернуть россиян и белорусов в соревнования", – цитирует Федину 1+1.

По мнению титулованной спортсменки, никто не готов жертвовать карьерами ради украинцев.

"Все понимают, что нас нужно поддерживать, однако если придется делать это публично и жертвовать Олимпийскими играми, то представители других стран не будут готовы к такому. Конечно, спортсменов других стран можно понять, ведь к Олимпиаде ты готовишься всю жизнь. Но здесь речь идет не о спорте, а о жизни", - отметила Федина.

Как сообщал OBOZREVATEL, Марта после исторической победы на Кубке мира по артистическому плаванию, привлекла особое внимание болельщиков. Фанаты не смогли пройти мимо внешности нашей соотечественницы, сраженные ее красотой.

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