Чемпион Украины разбил в кровь бойца из Харькова, принявшего гражданство России. Видео

Молдавский боец смешанных единоборств Сергей Спивак (13-2), выступающий в тяжелом весе, в со-главном событии турнира Абсолютного бойцовского чемпионата UFC on ESPN 25 в Лас-Вегасе (США) победил уроженца Харькова Алексея Олейника (59-16-1). 43-летний Олейник в 2014 году принял российское гражданство.

Россиянин с первых минут пытался перевести бой в партер, однако молдаванин успешно отступал, нанося сопернику удары в голову.

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Во втором раунде Олейнику удалось провести тейкдаун, однако в партере лучше себя проявил Спивак.

Сергей выдал град ударов, один из которых оставил сильное рассечение на голове российского тяжеловеса.

Всю третью пятиминутку экс-харьковчанин провел с окровавленной головой. В итоге, все трое судей отдали победу Спиваку (29-28, 29-28, 29-28).

Отметим, что Спивак является одним из главных бойцов украинского промоушена WWFC. На турнирах в нашей стране Сергей ни разу не проиграл, удерживал пояс в супертяжах и выходил под желто-синим флагом.

Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале чемпион мира смешанных боевых искусств (ММА) по версии WWFC в тяжелом весе Сергей Полярный Медведь Спивак добыл уверенную победу в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

На турнире UFC Fight Night 185, который прошел в Лас-Вегасе, 26-летний уроженец Кишенева, долгое время выступавший в Украине и считающий именно ее своей Родиной, победил местного бойца Джареда Вандеру (11-5).