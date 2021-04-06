Чемпион UFC, болеющий коронавирусом, назвал "серьезно обеспокоивший" симптом

Максим Иншаков Другие виды спорта 22:39, 6.04.2021 Обновлено: 22:48, 6.04.2021

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полулегкой весовой категории Александр Волкановски признался, что его состояние ухудшилось.

Австралиец рассказал, что изначально из симптомов у него была лишь головная боль, жар и сильно болела спина. Однако болезнь усилилась и затронула легкие.

"Мы серьезно обеспокоились, когда я начал кашлять. В мокроте была видна кровь", — признался 32-летний Волкановски в эфире Youtube-канала ESPN MMA.

Коронавирус у бойца был диагностирован в конце марта 2021-го. Из-за COVID-19 Волкановски пришлось сняться с турнира UFC 260, отменив свою защиту титула с американцем Брайаном Ортегой. Вскоре у спортсмена диагностировали пневмонию.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее заболевший коронавирусом Степаненко назвал первые симптомы и "сильно удивился".

Комментировать
Спорт Другие виды спорта

Смотрите также

Не могла оставить дедушку: в Хмельницком от COVID-19 умерла молодая учительница

Резников: Украинская делегация в ТКГ больше не поедет в Минск на переговоры

На Буковине от коронавируса умерла 28-летняя беременная врач-педиатр

На Донбассе погиб второй боец ВСУ за сутки

На Запорожье русский язык лишили статуса регионального