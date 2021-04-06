Чемпіон UFC, який хворіє на коронавірус, назвав симптом, що "серйозно стурбував"

Чемпіон Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) в напівлегкій ваговій категорії Олександр Волкановскі зізнався, що його стан погіршився.

Австралієць розповів, що спочатку з симптомів у нього був лише головний біль, жар і сильно боліла спина. Однак хвороба посилилася і торкнулася легенiв.

"Ми серйозно занепокоїлися, коли я почав кашляти. У мокроті була видна кров", – зізнався 32-річний Волкановскі в ефірі Youtube-каналу ESPN MMA.

Коронавірус у бійця був діагностований в кінці березня 2021-го. Незабаром у спортсмена діагностували пневмонію. Через COVID-19 Волкановскі довелося знятися з турніру UFC 260, скасувавши свій захист титулу з американцем Брайаном Ортегою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Степаненко, який хворiв на коронавірус назвав перші симптоми і "сильно здивувався".