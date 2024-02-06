Чемпион ОИ из РФ заявил, что россияне 'относятся ко всем с огромной любовью' и 'любят жизнь'

Олимпийский чемпион Александр Легков оскорбительно высказался в адрес мэра Тронхейма Кента Ранума, который заявил, что не допустит российских спортсменов к участию в городе на чемпионате мира по лыжным видам спорта. Бывший спортсмен послал норвежского чиновника и тут же заявил, что представители РФ "относятся ко всем с огромной любовью".

Об этом Легков с открытым лицемерием заявил в интервью пропагандистскому информационному агентству РИА "Новости". Член партии "Единая Россия", стыдливо умолчав о военной агрессии РФ и ее постоянных угрозах в адрес других стран, возмутился словами Ранума.

"Да пошел он на хр*н. Ну честно. Он что-то решает? Другого сказать невозможно. Самое главное – зачем они это говорят, что не хотят нас видеть? Такое ощущение, что мы прям переживаем, что мэр Тронхейма нас не хочет видеть. У нас здесь такие страсти, даже интереснее. Если они нас пригласят, мы ни от чего не отказываемся. Насколько уникален российский народ. Мы же живем с большим сердцем, относимся ко всем с огромной любовью. Когда мы встречаем гостей, готовы последнее отдать, но накрыть такие столы, что все гости будут в восторге. Мы любим жизнь, любим людей", – сказал Легков.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев назвал мэра Тронхейма идиотом, а многих норвежцев больными, обвинив их в "разжигании розни".

Как сообщал OBOZ.UA, в России лыжницу Анастасию Фалееву раскритиковали за то, что у нее "есть мысли" выступить на Олимпиаде под нейтральным флагом.

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