'Идиот. Там все больные': чемпион ОИ из РФ обвинил норвежцев в 'разжигании розни'

Двукратный чемпион мира Дмитрий Васильев накинулся с оскорблениями на мэра Тронхейма Кента Ранума, который заявил, что не допустит российских спортсменов к участию в городе чемпионата мира по лыжным видам спорта. Бывший биатлонист обвинил норвежца в том, что тот "разжигает рознь между странами".

Видео дня

Об этом Васильев сказал в интервью пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ". Победитель Игр в Сараево-84 и Калгари-88 обозвал Ранума идиотом, Норвегию – "самой допинговой страной", а также потребовал "искать путь диалога и сближения" с представителями российского террористического государства.

"Мэр Тронхейма – идиот, по‑другому его никак не назвать. Со стороны Запада сейчас идет век цинизма, лицемерия и мерзости. В Норвегия – это самая допинговая страна в мире. Там все больные обыгрывают здоровых. Мэр мог бы и промолчать про антидопинговые обязательства. Норвежцы, конечно, молодцы, используют в полной мере принцип "лучшая защита — это нападение". Что касается нашего неприглашения в Тронхейм, то руководители, организаторы разжигают рознь между странами, спортсменами. Вместо того, чтобы искать пути диалога, сближения людей через спорт, они занимаются разжиганием", – выдал бред Васильев.

Ранее он оскорбительно высказался в адрес канадской экс-фигуристки Меган Дюамель, которая со словами "что не так с этими людьми" раскритиковала россиян.

Как сообщал OBOZ.UA, в России лыжницу Анастасию Фалееву раскритиковали за то, что у нее "есть мысли" выступить на Олимпиаде под нейтральным флагом.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!