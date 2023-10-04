Чемпион ОИ из РФ выдал бред об ущербных украинцах, на которых 'жалко смотреть', и получил ответку

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили отметился порцией лживых высказываний об украинских спортсменах. В частности, олимпийский чемпион Сеула-88 выразил абсурдное мнение о том, что нашим соотечественникам грозит "физическая ответственность" за контакты с представителями страны-агрессора.

Об этом Мамиашвили заявил в интервью пропагандистскому информационному агентству ТАСС. Трехкратный чемпион мира назвал украинских борцов "изолированными", на которых "жалко было смотреть" на мундиале-2023 в Белграде, забыв о том, что его страна продолжает убивать мирных граждан Украины, в том числе спортсменов.

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"Жалко было смотреть на условия, в которые были поставлены наши украинские братья-спортсмены. За десять метров, полушепотом говорили: "Мы вас обнимаем, но не подходите". Бедные спортсмены, которым вбили в голову физическую ответственность, если они сфотографируются или рядом пройдут. С пьедестала спортсмен уходил, когда фотографировались вместе. Это ущербно. Они, к сожалению, в изоляции, должен быть предел этой трагической глупости", – сказал Мамиашвили.

В ответ читатели портала Sports.ru высмеяли функционера. Они обвинили его в характерных для приспешников режима диктатора Владимира Путина стукачестве и вранье.

"В изоляции? Украина?", "Тут два варианта – он или врун, или стукач", "Врун", "Сдал. И здесь проявил себя как крыса. Стукач. Тамбовский волк тебе после этого брат", – пишут в комментариях.

Отметим, что во время мирового первенства украинец Валентин Блесецкий отказался пожимать руку представителю РФ, а Василий Михайлов отказался фотографироваться с россиянином на церемонии награждения.

Ранее Мамиашвили не раз оскорбительно высказывался в адрес украинцев и европейцев. В частности, он призывал "в Париж ехать на танках" из-за условий допуска российских спортсменов к Олимпиаде. Кроме того, Мамиашвили называл противников войны "агрессивным меньшинством".

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер закатила истерику из-за условий допуска спортсменов из РФ к международным соревнованиям.

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