CAS запретил награждение на турнире фигуристов Олимпиады-2022, который выиграла сборная ОКР

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Спортивный арбитражный суд (CAS) отказал в апелляции на решение Международного олимпийского комитета (МОК) о переносе награждения после командного турнира фигуристов на Олимпиаде-2022. 7 февраля победу добыла команда Олимпийского комитета России (ОКР), однако затем Камила Валиева попалась на допинге и торжественную церемонию перенесли на неопределенный срок.

Олимпийская сборная США подала апелляцию, потребовав вручение им серебряных наград до окончания Игр в Пекине. CAS встал на сторону МОК, запретив проводить награждение.

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На личной встрече глава МОК Томас Бах предлагал американским спортсменам вручить памятные олимпийские факелы, пока дело о допинге Валиевой не подойдет к концу. Те отказались.

Напомним, что МОК требовал отстранить Валиеву от олимпийского турнира. Однако Спортивный арбитражный суд в Лозанне позволил девушке продолжить выступления.

В женской одиночке Камила не смогла завоевать медаль на Олимпиаде-2022. После короткой программы 15-летняя Валиева лидировала, однако провалила короткую программу и финишировала лишь четвертой.

После своего проката молодая фигуристка не совладала с эмоциями и разрыдалась перед телекамерами.

Победу добыла другая россиянка – Анна Щербакова (255,95). Ее соотечественница Александра Трусова завоевала "серебро" (251,73). Бронза досталась японке Каори Сакамото (233,13).

Перед награждением на арене Столичного дворца спорта в Пекине случился большой скандал.

У 17-летней Трусовой не выдержали нервы и она устроила истерику, которая попала в прямой эфир.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) резко раскритиковало Россию из-за допинг-скандала с Камилой Валиевой.

Сама фигуристка, комментируя скандал, не смогла сдержать слез во время интервью.