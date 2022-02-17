У Валиевой сдали нервы – и она разрыдалась в прямом эфире на Олимпиаде-2022. Видео

Российская фигуристка Камила Валиева не смогла завоевать медаль на Олимпиаде-2022. После короткой программы 15-летняя Валиева лидировала, однако провалила короткую программу и финишировала лишь четвертой.

После своего проката у спортсменки сдали нервы, и она разрыдалась перед телекамерами.

Уже на первом прыжке было заметно, что Валиева очень нервничает - она ошиблась, но все таки устояла на коньках. Затем был неудачный тройной аксель – к неуверенному выезду добавилось касание льда рукой.

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После этого россиянка упала, пытаясь выполнить каскад с четверным тулупом. Второй раз падение было во время сольного четверного тулупа. Камила не смогла чисто завершить выступление, сделав финальный каскад с помаркой.

Главный тренер Этери Тутберидзе тоже была расстроена и не понимала, в чем причина таких грубых ошибок.

""Ну что ты так отпустила-то все? Что ты вообще перестала бороться? Ну объясни, ты где-то после акселя вообще отпустила", – спросила наставник.

Увидев свои очень низкие оценки (141,93) Валиева больше не смогла сдерживаться. Она долго успокаивалась, но и в подтрибунное помещение уходила со слезами.

Победу добыла другая россиянка – Анна Щербакова (255,95). Ее соотечественница Александра Трусова завоевала "серебро" (251,73). Бронза досталась японке Каори Сакамото (233,13).

Перед награждением на арене Столичного дворца спорта в Пекине случился большой скандал.

У 17-летней Трусовой не выдержали нервы и она устроила истерику, которая попала в прямой эфир.

Напомним, в анализе Валиевой обнаружили запрещенное вещество триметазидин. Положительную допинг-пробу взяли 25 декабря 2021 года во время чемпионата России в Санкт-Петербурге, а проанализировали в лаборатории в шведском Стокгольме.

Об этом стало известно 8 февраля, из-за чего было отложено награждение призеров командных соревнований Игр-2022. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), как и полагается по процедуре, в тот же день отстранило Валиеву от соревнований. Девушка сразу же подала апелляцию, и на следующий день, 9 февраля Дисциплинарный антидопинговый комитет РУСАДА снял временное отстранение с Камилы.

Позже МОК и Всемирное антидопинговое агентство (WADA) потребовали отстранить россиянку от олимпийского турнира. Однако Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) позволил девушке продолжить выступления.

После этого в МОК приняли решение не проводить церемонию награждения фигуристок в случае завоевания Валиевой медали Олимпиады. Также ее результаты в Пекине признаны неофициальными.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) резко раскритиковало Россию из-за допинг-скандала с Камилой Валиевой.

Сама фигуристка, комментируя скандал, не смогла сдержать слез во время интервью.