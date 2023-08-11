'Было неприятненько': призерка ОИ из РФ рассказала об 'издевательствах' на этапе КМ после вторжения России в Украину

Призерка Олимпиады-2020 Анастасия Галашина пожаловалась на то, что 25 февраля 2022 года ее сняли с этапа Кубка мира по пулевой стрельбе в Каире. Двукратная чемпионка Европы вспомнила, что всю сборную России "вежливо попросили оттуда уехать", что вызвало неприятие у представителей страны-агрессорки.

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Об этом Галашина рассказала в интервью порталу Sport24. По ее словам, организаторы соревнований в Египте даже не вывешивали флаг РФ на церемонии награждения. Россиянка добавила, что уже практически не надеется выступить на Олимпийских играх 2024 года в Париже.

"25 февраля мы вылетали на Кубок мира в Каир, там тучи сгущались. Я еще успела, например, выступить, и один пистолетчик тоже. Мы взяли медали. А потом нас вежливо попросили уехать оттуда. Уже тогда меня тщательно осматривали, чтобы не было ни флага, ни герба на церемонии награждения. Было неприятненько, грустно от этого всего. Я думаю, что все уже понимают: Олимпиада будет, а нас на ней – нет. Я не отчаиваюсь и продолжаю тренироваться, уверена, что будут какие-то альтернативные соревнования, уже есть об этом разговоры", – заявила Галашина.

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