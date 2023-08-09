'Бестолковые дискомфорт устроили': чемпион ОИ из РФ закатил истерику из-за отказа украинцев от рукопожатий

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов пришел в ярость из-за призыва Украины к международным федерациям отменить обязательные рукопожатия между спортсменами из нашей страны и представителями России и Беларуси. Бывший биатлонист, делая вид, что РФ не ведет преступную войну, возмутился такой инициативой, рассказав о призывах к миру.

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Об этом Тихонов заявил в комментарии пропагандистскому информационному агентству "РИА Новости". 11-кратный чемпион мира назвал украинцев безмозглыми людьми, которые "скоро закончатся", а также с типичным лицемерием для представителей страны-агрессорки добавил, что спорт должен объединять людей.

"Что еще можно от них ожидать… Как можно делать такие бестолковые предложения?! Мы тысячелетиями здоровались, поздравляли друг друга, все национальности. А теперь вот такой дискомфорт всем устроили. Безмозглые, бестолковые люди, которые скоро закончатся. Спорт должен объединять людей. Всегда сидели за одним столом, дружили, перезванивались, призывали только к миру и дружбе. А что теперь?!" – сказал Тихонов.

Отметим, что комитет Верховной Рады по вопросам молодежи и спорта на фоне скандала с Ольгой Харлан на чемпионате мира по фехтованию выступил к международным федерациям отменить обязательные рукопожатия и поклоны на турнирах, где выступают украинские, а также российские или беларусские спортсмены.

Как сообщал OBOZREVATEL, олимпийский чемпиона Михаил Мамиашвили со словами о "высшей расе" потребовал допустить российских спортсменов к чемпионату мира-2023 по борьбе без дополнительных условий.

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