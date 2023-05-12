'Будем побеждать': министр спорта РФ заявил, что России 'история не позволяет по-другому себя вести'

Министр спорта России Олег Матыцин выразил невероятно абсурдную мысль о том, что победы страны-агрессорки в том числе на соревнованиях предначертаны историей. Чиновник фактически назвал особенными россиян по национальному признаку, сделав акцент на превосходстве над другими народами.

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Об этом Матыцин заявил во время так называемого чествования ветеранов спорта, пише пропагандистское информационное агентство ТАСС. Он добавил, что в мире существует запрет на "поддержку нашего президента", а также упомянул "совесть нашей великой страны".

"Мы на рубеже сложных испытаний не только в спорте, но и в жизни. Уверен, что мы нынешнее время пройдем с честью, несмотря на санкции и давление. Мы – великая страна с великими победами. Наша сила в единстве, в поддержке друг друга. Спорт этим и отличается, что мы не ждем команд или призывов, спортсмены всегда на передовой, они и сейчас на передовой, несмотря на запрет выступать в поддержку нашего президента. Мы не можем предать совесть нашей великой страны. Мы будем побеждать на всех аренах, у нас история, которая не позволяет нам по-другому себя вести. Мы гордимся нашей историей", – сказал Матыцин.

Ранее депутат Государственной думы Роман Терюшков пригрозили "позором и стыдом" российским спортсменам, которые осудят войну в Украине.

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