В Госдуме пригрозили 'позором и стыдом' российским спортсменам, которые осудят войну в Украине

Российские спортсмены не имеют права выступать под нейтральным флагам на международных соревнованиях, а атлетов, которые согласятся на подобные условия допуска, ждет "позор и стыд в стране". Представители страны-агрессора также не должны выступать против войны в Украине.

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Об этом в интервью пропагандистскому телеканалу RT заявил депутат Государственной думы Роман Терюшков. Скандальный политик потребовал от спортсменов из России быть гражданами страны-агрессора и не закрывать глаза на "трагические события России".

"Участвовать на условиях нейтралитета спортсмены России нигде не будут. Тех спортсменов, кто будет замечен в безразличии к СВО (так в РФ позорно называют войну в Украине – ред.) и России, Родина не забудет никогда. Билет пусть покупают в один конец и ищут спонсора на совершенствование своего спортивного мастерства за пределами РФ. Есть главное право, сопряженное с обязанностями, – быть гражданином России. Если ты готов ради карьеры быть нейтральным, закрывать глаза на переживаемые тяготы и трагические события России, то радости от русского народа и аплодисментов не жди. Пропадешь в позоре и стыде", – сказал Терюшков.

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков намекнул на то, что РФ будет бойкотировать Игры в Париже. А Федерация фехтования РФ отказалась участвовать в международных турнирах.

Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК).рекомендовал федерациям отстранить от соревнований российских спортсменов, имеющих отношение к армии РФ и силовым структурам, а также от командных видов спорта.

Как сообщал OBOZREVATEL, известный российский комментатор Дмитрий Губерниев призвал соотечественников готовиться к тому, что сборная РФ пропустит четыре ближайшие Олимпиады.

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