Брат Нурмагомедова удушил соперника в первом раунде на Bellator 269. Видео

Александр Чеканов
Александр Чеканов
Другие виды спорта
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Брат Нурмагомедова удушил соперника в первом раунде на Bellator 269. Видео

Российский боец смешанных единоборств Усман Нурмагомедов (14-0) одержал феерическую победу на турнире Bellator 269, который накануне состоялся в Москве. Двоюродный брат Хабиба закончил свой поединок против финского бойца Патрика Пиетилы уже в первом раунде.

Соперник Нурмагомедова не продержался и минуты. После небольшой разведки Усман прошел в ноги оппоненту и совершил удушающий прием, заставив рефери остановить поединок.

Удушающий прием от Усмана.

После успеха победитель поблагодарил своего брата. "Для меня это все. Это человек, который учит меня, как вести себя, находиться в обществе людей. Не знаю, какая бы у меня была бойцовская карьера без старшего брата. Спасибо ему", – приводит слова Нурмагомедова-младшего RT.

Видео дня
Нурмагомедов-младший после победы.

Вашему вниманию видео нокаута в бою.

Усман Нурмагомедов празднует победу.

Как сообщал OBOZREVATEL, в главном событии Bellator 269 Федор Емельяненко в первом раунде победил американца Тимоти Джонсона.

Емельяненко отправил в нокаут Джонсона.
Федор добыл 40-ю победу.

Было опубликовано видео брутального нокаута.

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