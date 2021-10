Брат Нурмагомедова удушил соперника в первом раунде на Bellator 269. Видео

Российский боец смешанных единоборств Усман Нурмагомедов (14-0) одержал феерическую победу на турнире Bellator 269, который накануне состоялся в Москве. Двоюродный брат Хабиба закончил свой поединок против финского бойца Патрика Пиетилы уже в первом раунде.

Соперник Нурмагомедова не продержался и минуты. После небольшой разведки Усман прошел в ноги оппоненту и совершил удушающий прием, заставив рефери остановить поединок.

После успеха победитель поблагодарил своего брата. "Для меня это все. Это человек, который учит меня, как вести себя, находиться в обществе людей. Не знаю, какая бы у меня была бойцовская карьера без старшего брата. Спасибо ему", – приводит слова Нурмагомедова-младшего RT.

Вашему вниманию видео нокаута в бою.

