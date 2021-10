Емельяненко – Джонсон: видео нокаута в первом раунде боя на Bellator 269

Легендарный российский боец смешанных единоборств (ММА) Федор Емельяненко (40-6-0) нокаутировал в первом раунде американца Тимоти Джонсона (15-8-0) на турнире Bellator 269. 45-летний россиянин добыл свою 40-ю победу в профессиональной карьере.

Поединок проходил в рамках вечера ММА Bellator 269. Емельяненко считался фаворитом дуэли. Ставки на его победу принимались с коэффициентом 1,70. А на успех Джонсона предлагалась котировка 2,20.

Россиянин удосрочил соперника уже на второй минуте боя. Пропустив ряд атак по корпусу, Федор поймал соперника двойкой – левым и правым боковым.

Джонсон в буквально смысле рухнул на канвас, как подкошенный. Рефери тут же остановил бой и зафиксировал победу Емельяненко.

Вашему вниманию видео брутального нокаута в поединке.

🐐The Last Emperor scores the KO in Moscow!



What a moment for Fedor, in Bellator’s historic first Russian event.#Bellator269 pic.twitter.com/gZq4pH5bMa