'Борется за свободу всех нас': сербский тренер присягнул на верность Путину. Его выгнали из эстонской команды

Сербский тренер по футзалу Владимир Йованович, которого ранее выгнали из эстонского клуба за пожелания долгих лет жизни кремлевскому диктатору Владимиру Путину, рассыпался в комплиментах президенту РФ. Экс-наставник "Виймси Смсрахи" назвал главаря Кремля "лучшим человеком на свете", забыв о преступной войне России против Украины.

Об этом Йованович заявил в интервью порталу Sport24. Он цинично добавил, что у "русских и украинцев есть тесная связь", а немотивированное и агрессивное вторжение РФ в нашу страну якобы является провокацией со стороны стран НАТО.

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"Для меня сейчас он лучший человек на свете. Он борется за свободу. Борется не только за Россию, но и за всех нас. Многие сербы сейчас на стороне россиян в Донбассе и пытаются помочь. Конечно, в Сербии есть люди, которые думают, что НАТО – наше будущее. Их меньше 20%, но никто их не притесняет. Это называется демократия. Никто не хочет конфликтов. Думаю, у русских и украинцев такая же тесная связь, как у сербов и черногорцев. Политика разрушает отношения между народами, но не должна разрушать спорт. Я же хочу наслаждаться жизнью, работать и быть счастливым", – сказал Йованович.

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