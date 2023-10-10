Вратарь 'Лацио', любивший Россию из Италии, наотрез отказался выступать в сборной РФ и приезжать в страну

Голкипер "Лацио" Иван Проведель отказался от вызова в сборную России. Иван родился в итальянском городе Порденоне, мама и бабушка 29-летнего футболиста русские, поэтому он подчеркивал, что "часть его принадлежит России".

Тренер вратарей национальной команды РФ Виталий Кафанов хотел поговорить с вратарем, но тот не не стал общаться.

"Мы следим за успехами Вани. Знаем, что он даже забил гол. К сожалению, Ваня отказался с нами общаться. Я попросил РФС меня с ним связать. Он сказал, что не хочет общаться ни с кем из России. Он мог бы быть вызван на этот сбор, я поэтому и искал его", – сказал Кафанов в интервью СЭ.

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Напомним, что Иван Проведель стал главным героем игрового дня 19 сентября в Лиге чемпионов, забив гол на пятой компенсированной минуте игры на легендарном "Стадио Олимпико".

Проведель в свое время дал скандальное интервью в котором признался, что восхищается Путиным.

"Путин стоит во главе такой огромной страны как Россия, он сильная личность. Когда видишь Путина, чувствуешь, как велик авторитет он имеет в мире", – сказал в Иван 22 февраля 2022 года.

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