Сербский тренер нарвался на мгновенную карму после слов в поддержку Путина

Многократный чемпион Эстонии по мини-футболу "Смсраха" уволил главного тренера Владимира Йовановича после того, как он поздравил с днем рождения кремлевского диктатора Владимира Путина. При этом сам сербский специалист попытался сделать вид, что его слова в поддержку главаря Кремля не имеют отношение к политике.

Об этом в комментарии порталу Rus.ERR руководитель клуба из Виймси Андрей Головин. Он назвал неприемлемыми слова Йовановича с пожеланиями здоровья и долгих лет жизни президенту российского террористического государства, которое продолжает преступную войну против Украины.

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"Мы прекратили сотрудничество по причине некорректного поведения тренера в социальных сетях. Мы не можем себе позволить, чтобы в текущий момент, когда продолжается война, главный тренер команды так себя вел. Решение о прекращении сотрудничества Йованович принял с пониманием. По его словам, пост в Facebook не имел никакой политической подоплеки. Мы знаем, что сербы относятся к нашему восточному соседу более миролюбиво, а тренер, поздравляя Путина, не думал, что это вызовет такую реакцию", – сказал Головин.

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