Боец ММА редчайшим "невидимым" ударом отправил соперника в нокаут года. Видео

Максим Иншаков
Другие виды спорта
3 минуты
4,0 т.
Серджио Петтис нокаутировал Кедзи Хоригучи

Американский боец смешанных единоборств (MMA) Серджио Петтис (22-5) добыл фантастическую победу в Анкасвилле на турнире Bellator 272. 28-летний чемпион промоушена в легком весе нокаутировал японца Кедзи Хоригучи (29-4).

Серджио Петтис

Хоригучи с первых минут доминировал в клетке, легко выиграв первые три раунда. Петтис серьезно уступал по очкам, но в конце 4-го раунда смог перевернуть бой.

Японец побеждал по очкам
Видео дня

За полторы минуты до гонга спортсмены сошлись в клинче.

Хоригучи не ожидал такого удара

Американец попытался нанести хайкик, Хоригучи поднырнул под оппонента, и в этот момент Петтис неожиданно развернулся, выкинув бекфист (раскручивающийся удар рукой).

Петтис выкинул бекфист

Японский боец как подкошенный упал лицом на канвас.

Этот удар является неожиданным, ввиду того, что крайне редко применяется спортсменами и защита против него часто не наработана.

Хоригучи улетел в нокаут

Петтис попытался добить оппонента ударом "молотка", но увидел, что в этом уже не было необходимости. В тот же момент вмешался рефери, оттолкнув амерканского чемпиона.

Петтис хотел добить соперника

Комментируя свой успех Петтис не смог сдержать эмоций

"Я подумал: "Чувак, я проигрываю этот бой. Я должен сделать что-нибудь зрелищное". И у меня это получилось в нужное время. Мои тренеры всегда говорят мне: "Если ты откроешься, ты один из лучших в мире", и это то, к чему я стремлюсь. Мне всего 28, и этот бой показал мне, что мне есть над чем поработать", – отметил американец.

Петтис с чемпионским поясом

Хоригучи нанес 73 удара против 19 у Петтиса перед нокаутом, и он также имел преимущество в судейских записках.

Петтис со своей девушкой

Болельщики назвали этот результат нокаутом года.

Девушка Петтиса пришла в октагон поздравить своего любимого
Петтис со своей девушкой Кармен Лопез

"О боже мой! Это может быть нокаут года. Оцените момент, технику, разрушения. Невероятно", цитирует болельщиков The Sun.

Петтис со своей подругой Кармен Лопез на курорте
Петтис со своей подругой Кармен Лопез

Брат Петтиса Энтони поставил на своего брата 10 000 долларов, но забрал деньги в 3-м раунде, когда решил, что тот проиграет по очкам.

Брат бойца досрочно забрал ставку

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Австралии 3 декабря в Нортбридже (Перт, Западная Австралия), состоялся боксерский поединок, который местные фанаты окрестили поединком года в стране.

СШАBellatorMMA