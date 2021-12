Боец ММА редчайшим "невидимым" ударом отправил соперника в нокаут года. Видео

Американский боец смешанных единоборств (MMA) Серджио Петтис (22-5) добыл фантастическую победу в Анкасвилле на турнире Bellator 272. 28-летний чемпион промоушена в легком весе нокаутировал японца Кедзи Хоригучи (29-4).

Хоригучи с первых минут доминировал в клетке, легко выиграв первые три раунда. Петтис серьезно уступал по очкам, но в конце 4-го раунда смог перевернуть бой.

За полторы минуты до гонга спортсмены сошлись в клинче.

Американец попытался нанести хайкик, Хоригучи поднырнул под оппонента, и в этот момент Петтис неожиданно развернулся, выкинув бекфист (раскручивающийся удар рукой).

Японский боец как подкошенный упал лицом на канвас.

