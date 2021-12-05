Боец ММА редчайшим "невидимым" ударом отправил соперника в нокаут года. Видео

Американский боец смешанных единоборств (MMA) Серджио Петтис (22-5) добыл фантастическую победу в Анкасвилле на турнире Bellator 272. 28-летний чемпион промоушена в легком весе нокаутировал японца Кедзи Хоригучи (29-4).

Хоригучи с первых минут доминировал в клетке, легко выиграв первые три раунда. Петтис серьезно уступал по очкам, но в конце 4-го раунда смог перевернуть бой.

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За полторы минуты до гонга спортсмены сошлись в клинче.

Американец попытался нанести хайкик, Хоригучи поднырнул под оппонента, и в этот момент Петтис неожиданно развернулся, выкинув бекфист (раскручивающийся удар рукой).

Японский боец как подкошенный упал лицом на канвас.

.@sergiopettis OUTTA NOWHERE! 😱 😱 😱 😱



What a way to end the 2021 Bellator MMA season LIVE on @SHOsports. #Bellator272 pic.twitter.com/g8Kstu4E3v — BellatorMMA (@BellatorMMA) December 4, 2021

Этот удар является неожиданным, ввиду того, что крайне редко применяется спортсменами и защита против него часто не наработана.

Петтис попытался добить оппонента ударом "молотка", но увидел, что в этом уже не было необходимости. В тот же момент вмешался рефери, оттолкнув амерканского чемпиона.

Комментируя свой успех Петтис не смог сдержать эмоций

"Я подумал: "Чувак, я проигрываю этот бой. Я должен сделать что-нибудь зрелищное". И у меня это получилось в нужное время. Мои тренеры всегда говорят мне: "Если ты откроешься, ты один из лучших в мире", и это то, к чему я стремлюсь. Мне всего 28, и этот бой показал мне, что мне есть над чем поработать", – отметил американец.

Хоригучи нанес 73 удара против 19 у Петтиса перед нокаутом, и он также имел преимущество в судейских записках.

Болельщики назвали этот результат нокаутом года.

"О боже мой! Это может быть нокаут года. Оцените момент, технику, разрушения. Невероятно", цитирует болельщиков The Sun.

Брат Петтиса Энтони поставил на своего брата 10 000 долларов, но забрал деньги в 3-м раунде, когда решил, что тот проиграет по очкам.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Австралии 3 декабря в Нортбридже (Перт, Западная Австралия), состоялся боксерский поединок, который местные фанаты окрестили поединком года в стране.