В Австралии случился редчайший в мире бокса двойной нокдаун. Видео

3 декабря в Нортбридже (Перт, Западная Австралия), состоялся боксерский поединок, который местные фанаты окрестили поединком года в стране. Джо Маккой (1-0-1) дрался с Фано Кори (7-5-1).

Поединок равных боксеров ознаменовался невероятным двойным нокдауном во втором раунде, когда оба спортсмена оказались на канвасе. Рефери сперва растерялся, но затем одновременно открыл счет для обеих бойцов.

Известный местный промоутер Тони Тольж заявил, что видит такую ситуацию впервые в карьере.

Last night at the Thunderdome in Metro City #Perth #WesternAustralia My first double knock-down as a promoter... Crazy stuff... #boxing #boxeo #tinju #thunderdome #dragonfireboxing #thunderdome37 pic.twitter.com/10XgueftXI

После окончания встречи судьи долго совещались но в итоге не смогли определить победителя, несмотря на то, что Кори падал в нокдаун в 1-м и 4-м раундах.

Excellent co-feature in Northbridge, Western Australia as Joe McCoy (1-0-1) & Fano Kori (7-5-1) were both on the canvas in the 2nd in an incredible double knockdown - while Kori was down also in the 1st & 4th - as the fighters ended with a majority draw scores 56-56 x2 & 57-54 pic.twitter.com/BJTwuD7WKy