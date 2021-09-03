"Безрукий пловец" из Китая стал мировой звездой после побед на Паралимпиаде-2020. Видео

Александр Чеканов
Александр Чеканов
Другие виды спорта
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'Безрукий пловец' из Китая стал мировой звездой после побед на Паралимпиаде-2020. Видео

Китайский пловец Чжэн Тао стал настоящей мировой звездой благодаря своему выступлению на Паралимпийских играх 2020 года в Токио. 30-летний спортсмен завоевал сразу четыре золотых медали на соревнованиях в Японии.

Особенностью Тао является то, что он лишен рук и плавает только благодаря силе своих ног. Конечности китаец потерял еще в детстве в результате удара током, пишет ВВС.

Чжэн Тао во время заплыва.
Чжэн Тао взял четыре "золота" в Токио.
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Чжэн не просто стал четырехкратным паралимпийским чемпионом Токио. Три индивидуальные победы "безруким пловцом" были добыты с мировыми рекордами для спортсменов с ограниченными физическими возможностями.

Его успехи вызвали фурор в китайских социальных сетях. В особенности его соотечественников восхитило "золото" в заплыве на 50 метров вольным стилем. Оно стало 500-м за все время участия КНР в летних Паралимпиадах, начиная с Игр 1984 года в Нью-Йорке.

Чжэн Тао вместе с партнерами по сборной.

Чжэн Тао живет в провинции Юньнань. Он начал тренироваться в 13 лет и ежедневно проплывает по 10 километров. На международных соревнованиях "безрукий пловец" впервые выступил в Нидерландах в 2009 году.

Чжэн Тао на церемонии награждения.
Чжэн Тао готовится к старту.

Он участвовал в Паралимпиадах в Лондоне (2012) и Рио-де-Жанейро (2016), завоевав по одному "золоту" в дисциплине 100 метров на спине. В общей сложности ему принадлежат девять паралимпийских наград.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский пловец Максим Крипак стал 10-кратным паралимпийским чемпионом после того, как завоевал пятое "золото" на Играх в Токио.

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