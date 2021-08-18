Белорусским спортсменам запретили выезжать на соревнования за границу

Министерство спорта Беларуси запретило спортсменам выступать на соревнованиях, которые проходят за границей. За нарушение этого приказа предусмотрено увольнение.

Об этом сообщил легкоатлет Андрей Кравченко на своей странице в Instagram. На скриншоте в публикации можно увидеть переписку, в которой указано, что это касается всех спортсменов вне зависимости от тех или иных обстоятельств. Причина такого решения держится в тайне.

"Спасибо людям за информацию! Осталось только поводок с ошейником повесить на шею и рот пластырем заклеить! Спортсмены, которые терпели ради спорта, соревнований… Теперь за ваше молчание придется расплачиваться. Но чем дальше, тем интереснее наблюдать! Возможно, следующим шагом будет ошейник с GPS", – подписал снимок Кравченко.

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Напомним, что на Олимпиаде в Токио разгорелся огромный скандал с участием белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской. Спортсменка раскритиковала тренеров сборной после того, как ее внесли в заявку на выступление в дисциплине, в которой она обычно не соревнуется.

Бегунью сняли с Игр в столице Японии и хотели насильно вернуть на родину, но она обратилась за помощью в Международный олимпийский комитет (МОК). В аэропорту ей пришлось просить защиты у токийской полиции.

Она попросила предоставить ей политическое убежище в Польше и ее запрос был удовлетворен. Позже в сети появилась запись разговора Тимановской и чиновников сборной Беларуси по легкой атлетике, во время которого ей угрожали и уговаривали вернуться на родину.

Как сообщал OBOZREVATEL, бегунья призналась, что допустила ошибку, когда отказалась присоединиться к другим спортсменам и подписать документ за проведение честных президентских выборов в Беларуси, который был создан в августе 2020 года.