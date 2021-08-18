Тимановская признала свою ошибку

Легкоатлетка Кристина Тимановская подписала открытое письмо в поддержку честных выборов в Беларуси. Год назад белорусская спортсменка отказалась ставить подпись на этом документе, аргументировав это тем, что политика ее не касается. Скандал на Олимпиаде в Токио изменил ее решение по Лукашенко.

Как написала Тимановская у себя в Instagram в 2020 году она осталась в стороне, думая, что если будет просто тренироваться и готовиться к Играм в Японии, с ней ничего не случится.

"Ровно год спустя, я его подписала. Для меня это повод сказать всем спортсменам, что если вы думаете, что режим вас не коснется, – это не так. Я не знаю, где бы находилась сейчас и какие "признательные показания" давала на камеру, если бы не Фонд спортивной солидарности…" – написала Тимановская

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Напомним, что Тимановская стала участницей грандиозного скандала на Олимпиаде-2020.

Перед легкоатлетическими соревнованиями на Играх Кристина узнала, что ее поставили бежать в эстафету. После этого она в резких тонах раскритиковала руководство сборной.

На следующий день Тимановскую попытались насильно вывести из Токио в Минск. Спортсменке пришлось просить защиты у японской полиции.

Позже в сети опубликовали разговор Тимановской с чиновниками из легкоатлетической сборной, в ходе которого ей угрожали и уговаривали вернуться в свою страну.

2 августа Тимановская подала документы на предоставление ей политического убежища в Польше.