Беленюк провел борцовский поединок против Дарьи Белодед. Видео

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Другие виды спорта
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Дарья Белодед

Прославленный украинский борец Жан Беленюк и 2-кратная чемпионка мира по дзюдо Дарья Белодед провели совместную тренировку. Видео у себя в Facebook выложил сам Беленюк.

В ролике видно, как после нескольких неуверенных движений спортсмены начали бороться по-настоящему. В конце Жан схватил свою прекрасную партнершу за талию и совершил имитацию броска через бедро.

"Вхожу в тренировочный ритм с Чемпионкой Дарьей Белодед. Сперва жиросжигающие упражнения, а затем борцовские спарринги", – подписал клип Беленюк.

После упражнения Дарья похвасталась "хорошим настроением после хорошей тренировки".

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Дарья Белодед

Как сообщал OBOZREVATEL, Жан Беленюк на прошедших Олимпийских играх завоевал "золото", став единственным победителем Игр-2020 в составе украинской сборной.

Жан Беленюк стал медалистом Токио-2020.

Дарья Белодед добыла бронзовую медаль.

Дарья Белодед
Дарья БелодедЖан Беленюк