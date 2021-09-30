Беленюк провел борцовский поединок против Дарьи Белодед. Видео

Прославленный украинский борец Жан Беленюк и 2-кратная чемпионка мира по дзюдо Дарья Белодед провели совместную тренировку. Видео у себя в Facebook выложил сам Беленюк.

В ролике видно, как после нескольких неуверенных движений спортсмены начали бороться по-настоящему. В конце Жан схватил свою прекрасную партнершу за талию и совершил имитацию броска через бедро.

"Вхожу в тренировочный ритм с Чемпионкой Дарьей Белодед. Сперва жиросжигающие упражнения, а затем борцовские спарринги", – подписал клип Беленюк.

После упражнения Дарья похвасталась "хорошим настроением после хорошей тренировки".

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL, Жан Беленюк на прошедших Олимпийских играх завоевал "золото", став единственным победителем Игр-2020 в составе украинской сборной.

Дарья Белодед добыла бронзовую медаль.