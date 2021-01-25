Американский боец дебютировал в UFC с сенсационного нокаута и вызвал на бой Хабиба

Американский боец смешанных единоборств Майкл Чендлер (22-5) добыл неожиданную победу над Дэном Хукером (20-10) в своем дебютном поединке под эгидой UFC, нокаутировав соперника уже в первом раунде.

Его новозеландский оппонент считался фаворитом боя благодаря преимуществу в антропометрии и опыте, но трехкратному чемпиону промоушена Bellator в легком весе удалось сотворить сенсацию. Чендлер активно начал противостояние, заняв центр октагона и устроив погоню за Хукером.

Дэн время от времени пропускал удары и пытался отвечать ногами, но не наносил видимого ущерба сопернику. В середине первой пятиминутки американец ударил бойца из Новой Зеландии в корпус, тот опустил руки и пропустил мощнейший левый хук в подбородок. Чендлер воспользовался нокдауном и за несколько секунд добил оппонента, засыпав его ударами по голове.

После боя Майкл взял микрофон и коротко обратился к Конору МакГрегору и Дастину Порье, а затем вызвал на бой Хабиба Нурмагомедова, предложив россиянину попробовать добыть свою 30-ю победу в карьере в поединке с ним.

Как сообщал OBOZREVATEL, в главном противостоянии UFC 257 Порье сенсационно нокаутировал МакГрегора.

Еще одним ярким моментом турнира стала досрочная победа узбека Махмуда Мурадова, решающий удар которого заставил соперника "станцевать".