Узбекский боец UFC нокаутировал соперника, заставив его "станцевать". Видео

Узбекский боец смешанных единоборств Махмуд Мурадов добыл красивую досрочную победу на UFC 257, одолев американца Эндрю Санчеза.

Первый раунд прошел под диктовку спортсмена с постсоветского пространства. Его соперник несколько раз пытался повалить его на канвас, но Мурадов сумел устоять на ногах. Во второй пятиминутке американский боец занял центр ринга, а узбек отвечал ему резкими контрвыпадами.

Решающий момент поединка случился в середине третьего раунда, когда Махмуду удался мощный правый оверхенд в голову Санчезу. Эндрю был настолько потрясен этим ударом, что на протяжении нескольких секунд не мог ровно стоять на ногах, исполнив что-то похожее на танец. Мурадов воспользовался ситуацией и добил американца, вынудив судью объявить о досрочном завершении боя.

Для узбека этот поединок стал третьим в UFC. Всего на его счету 25 побед и 6 поражений в смешанных единоборствах. Санчез проиграл в шестой раз в карьере. В его активе также 12 побед.

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