Путин обошел запрет. Церемония открытия Олимпийских игр-2022: онлайн-трансляция

В Пекине в пятницу, 4 февраля, проходит торжественное открытие XXIV зимние Олимпийские игры. Церемония проходит на Национальном стадионе, которые известен под название "Птичье гнездо".

OBOZREVATEL ведет онлайн-трансляцию церемонии открытия Олимпиады-2022. Начало – в 14:00 по киевскому времени.

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14:00. Вот-вот все начнется! Уже и маскот Игр на арене.

15 МИНУТ ДО ЦЕРЕМОНИИ. Разогрев пошел.

Видео дня

35 МИНУТ ДО ЦЕРЕМОНИИ. Президент страны-агрессора Владимир Путин будет присутствовать на стадионе, несмотря на запрет Спортивного арбитражного суда в Лозанне. Дело в том, что его лично пригласил лидер компартии Китая Си Цзиньпин, что входит в список исключений на посещение российскими чиновниками международных спортивных событий.

40 МИНУТ ДО ЦЕРЕМОНИИ. Мероприятие пройдет практически без зрителей. Пока места на трибунах заняли секьюрити.

45 МИНУТ ДО ЦЕРЕМОНИИ. Тем временем в США активно протестуют против проведения игр в Китае.

100 МИНУТ ДО ЦЕРЕМОНИИ. Пекин вновь стал олимпийской столицей спустя почти 14 лет, когда в 2008-м принимал летние Игры-2008. Организаторы обещают незабываемое шоу на церемонии открытия, которая продлиться около двух часов. При этом известно, что из-за пандемии коронавируса в ней примут участие гораздо меньше актеров (до трех тысяч), чем это было раньше.

Автором сценария церемонии стал режиссер Чжан Имоу, который был автором аналогичного события в Пекине в 2008 году. Он подготовил для зрителей микс из китайских традиций, современных технологий. Ожидается яркое световое шоу.

При этом особое внимание будет уделено зажиганию олимпийского огня. Оно будет проведено после традиционного парада атлетов. Заявлено, что чаша будет зажжена наиболее нестандартным образом за последнее столетие.

На параде участников мы увидим и сборную Украины. Нести флаг нашей страны доверили фигуристке Александре Назаровой и фристайлисту, чемпиону Игр-2018 Александру Абраменко. "Желто-синюю" команду в Пекине представят 45 спортсменов в 12 дисциплинах.

Впервые в истории зимних Игр наша страна будет представлена в соревнованиях смешанных команд по фристайлу (акробатика) и в женском бобслее (монобоб). Кроме того, вернулись в состав сборной шорт-трекисты, прыгуны с трамплина и фигуристы в командным соревнованиях.

СОСТАВ СБОРНОЙ УКРАИНЫ

При этом уже известно, что биатлонистка Елена Пидгрушная и фигурист Иван Шмуратко пропустят стартовые дни Олимпиады из-за коронавируса.

Как сообщал OBOZREVATEL, суперкомпьютер назвал страну, которая выиграет Олимпиаду-2022, и оценил шансы Украины.