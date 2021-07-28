Украинских легкоатлетов отстранили от Олимпиады

Трех украинских легкоатлетов отстранили от участия в Олимпийских играх-2020, сообщается на сайте Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU). Имена спортсменов не называются.

Как говорится в официальном релизе, причиной такого решение стало нарушение 15-го пункта антидопинговых правил. В нем говорится, что спортсмен обязан пройти три допинг-теста во внесоревновательный период. Эти тесты должны состоятся с интервалом не менее 21 дня в течение 10 месяцев.

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Кроме украинцев в списке забаненых легкоатлетов присутствуют представители Беларуси, Эфиопии, Нигерии, Марокко и Кении. Всего 20 человек.

Напомним, что олимпийские соревнования по легкой атлетике стартуют в Токио в пятницу, 30 июля.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее с Олимпиады в Токио по решению Всемирного антидопингового агентства (WADA) сняли титулованную украинскую триатлонистку Юлию Елистратову. Позже пресс-секретарь Федерации триатлона Украины заявил, что в организме атлетки не найдено никакого запрещенного препарата.

Позже муж Елистратовой Владимир Турбаевский признался, что они с женой пока что не могут понять, как допинг попал в ее организм, и рассматривают разные варианты, в частности то, что запрещенное вещество в ее крови нашли после прививки на коронавирус.