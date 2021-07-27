Титулованную украинку сняли с Олимпиады: у спортсменки обнаружено изменение структуры клеток

Пресс-секретарь Федерации триатлона Украины (ФТУ) Вадим Коробенко заявил, что украинская триатлонистка Юлия Елистратова не дисквалифицирована за допинг, а временно отстранена от Олимпиады время расследования. По словам Коробенко в организме атлетки не найдено никакого запрещенного препарата.

Решение о снятии украинки с Олимпийских игр организаторами было принято после того, как у нее было обнаружено изменение структуры клеток.

"Это может быть вызвано теми или иными препаратами, или же другими факторами. Организм спортсмена, особенно женщины, меняется очень сильно", – цитирует Коробенко tribuna.com со ссылкой на UA:Перший.

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Представитель ФТУ отметил, что на данный момент идет расследование и все в команде ждут официального подтверждения.

"Мы постоянно на связи. Юля сотрудничает со спортивно-лабораторным следствием", – подытожил Коробенко

Напомним, что Юлия является лучшей триатлонисткой Украины и многочисленной призеркой многих международных соревнованиях. Также ей присвоено звание мастера спорта. В 2009 году она выиграла чемпионат Европы до 23 лет в Тарцо Ревине.

С тех пор Юлия добилась нескольких отличных результатов, в последнее время она участвовала в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году, а также выиграла золотую медаль на Кубке Европы по триатлону премиум-класса в Карловых Варах в 2016 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, муж Елистратовой Владимир Турбаевский признался, что они с женой пока что не могут понять, как допинг попал в ее организм, и рассматривают разные варианты, в частности то, что запрещенное вещество в ее крови нашли после прививки на коронавирус