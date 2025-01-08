В Хмельницкой области задержали диверсантов, которые подорвали колею и пытались пустить под откос поезд. Фото и видео

В Хмельницкой области сотрудники Службы безопасности и Национальной полиции Украины задержали вражескую диверсионную группу. Российские диверсанты пытались пустить под откос грузовой поезд и подорвали железнодорожный путь.

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Машинист успел отреагировать вовремя и остановил эшелон, а подрывников, которые согласились на преступление в поисках заработка, задержали в считанные часы. Подробности задержания злоумышленников раскрыли в Нацполиции, СБУ и Офисе генерального прокурора Украины.

Спецназовцы и полицейские в Хмельницкой области разоблачили и задержали двух российских диверсантов. Оба – жители Хмельнитчины (28 и 29 лет), один – наркозависимый, второй – диверсант, скрывавшийся после того, как сбежал из своей воинской части.

Оба злоумышленника соблазнились предложением "легкого заработка" на одном из тематических Telegram-каналов. За сколько продались горе-диверсанты, не уточняется. Однако они согласились выполнить задачи ФСБ РФ по совершению диверсии на железной дороге.

"Время Ч" назначили на один из последних дней декабря. В тот день злоумышленники прибыли в местный железнодорожный перегон в Хмельницком районе с заранее изготовленным самодельным взрывным устройством дистанционного управления, "начиненным" тротилом и пластидом. Взрывчатку они заложили под железнодорожные рельсы, а сами устроились в припаркованном рядом автомобиле в ожидании поезда.

Дождались "товарняка" уже утром. Тогда один из злоумышленников приступил к активации взрывчатки, его сообщник – снимал все на видео для "отчета" перед кураторами.

К счастью, взрывное устройство сработало не сразу, а машинисту удалось вовремя остановить поезд. Железнодорожный путь взрывом был поврежден, но сам поезд серьезных повреждений не получил, поэтому после ремонта железнодорожного полотна он смог продолжить движение до пункта назначения. Машинист также остался невредимым.

Между тем злоумышленники после подрыва подались в бега. Для конспирации они сменили автомобиль. Но это им не особо помогло: не прошло и суток, как оба вражеских агента были задержаны.

У задержанных провели обыски, в ходе которых изъяли мобильные телефоны с доказательствами переписок с врагом.

Следователи СБУ сообщили задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 113 Уголовного кодекса Украины (диверсия, совершенная в условиях военного положения). В настоящее время они находятся под стражей. Обоим мужчинам грозит от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения с конфискацией имущества.

Напомним, ранее СБУ разоблачила агентов ФСБ, которые следили за волонтерами и должностными лицами, а также корректировали ракетные удары по оборонным заводам и энергообъектам Украины. Агентурной сетью руководил столичный адвокат.

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