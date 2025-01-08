Пять лет назад Украину потрясла катастрофа самолета МАУ в Тегеране: наказали ли Иран и почему трагедия повторилась

Ровно пять лет назад – 8 января 2020 года – произошла трагедия, которая потрясла мир: над Тегераном был сбит пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании "Международные авиалинии Украины". Рейс PS752 направлялся из Тегерана в Киев, а затем в Канаду. На борту находились 176 человек (167 пассажиров и девять членов экипажа), все они погибли.

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Среди жертв было 11 граждан Украины. Несмотря на подтверждение, что борт сбила их ПВО, Иран так и не признал вину в полной мере и не выплатил компенсации семьям жертв. OBOZ.UA напоминает главные факты о трагедии с рейсом PS752.

Самолет сбили две ракеты иранской противовоздушной обороны

Власти Ирана сперва утверждали, что причина ЧП – это якобы "возгорание двигателя". Спустя несколько дней отрицания официальный Тегеран признал ответственность своих военных. Власти оправдались, что судно было ошибочно принято за "вражескую военную цель" на фоне обострившихся в то время отношений с США.

11 января 2020 года Иран официально заявил, что крушение самолета МАУ произошло из-за ошибки оператора системы ПВО. Однако имя виновного оператора не разглашалось, а расследование, проведенное Ираном, вызвало критику со стороны стран, чьи граждане погибли в катастрофе.

Украина, Канада, Швеция и Великобритания требовали справедливости

В марте 2021-го Иран опубликовал окончательный отчет, где говорилось, что ошибка оператора ПВО стала причиной трагедии. Этот документ был подвергнут жесткой критике. Украина, Канада, Швеция и Великобритания – страны, чьи граждане находились на борту – обвинили Иран в манипуляциях и сокрытии правды.

Дмитрий Кулеба, который тогда возглавлял МИД Украины, назвал составленный иранцами отчет "сборником манипуляций" и отметил многочисленные нарушения международных стандартов при проведении технического расследования.

Канадские эксперты представили собственное исследование, в котором указали три ключевых момента:

– Иран не обеспечил безопасность воздушного пространства и не предупредил авиакомпании о рисках;

– оператор ПВО совершил ряд грубых нарушений правил ведения боевых стрельб;

– военное командование Ирана не предотвратило эти нарушения, а после катастрофы пыталось скрыть реальные факты.

Правосудия и компенсаций до сих пор не было

В 2021-м Иран согласился выплатить семьям украинских жертв по 150 тысяч долларов, но Киев отказался. Дело в том, что сумму нужно было определить после полного расследования, установления обстоятельств и привлечения виновных к ответственности.

В конце 2022 года Киев, Лондон, Оттава и Стокгольм инициировали арбитражное разбирательство спора, связанного с уничтожением самолета. Тегеран от организации арбитража отказался.

В 2023-м Иран осудил 10 военнослужащих КСИР: командир ПВО получил 10 лет лишения свободы, а девять других боевиков – от 1 до 3 лет.

Официально имена виновных так и не были обнародованы, поэтому Украина, Британия, Канада и Швеция заявили, что приговоры непрозрачны.

Летом 2023 года четыре страны подали иск в Международный суд ООН, требуя признания вины Ирана, извинений и справедливой компенсации. Расследование касается нарушения Конвенции 1971 года о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности гражданской авиации.

Тегеран продолжает уклоняться от полного признания своей ответственности. Более того, государство заявило, что четыре пострадавшие страны, подав иск, якобы преследуют свои политические цели и интересы.

3 февраля 2024 года иранские силовики разогнали митинг в Тегеране, организованный семьями погибших пассажиров украинского самолета. Люди тогда собрались перед офисом ООН, добиваясь справедливости.

"Поведение силовиков было оскорбительным и жестоким, они были готовы к любой более жесткой реакции", – отметили в Ассоциации семей рейса PS752.

25 декабря 2024 года террористическая армия РФ повторила катастрофу

В конце прошлого года в Казахстане вблизи Актау упал азербайджанский пассажирский самолет. Из 62 пассажиров и пяти членов экипажа погибли 38 человек, 29 – чудом выжили.

Борт также был сбит ПВО иностранного государства, в этот раз – России. Москва, как и Тегеран пять лет назад, сначала выдумывала различные версии авиакрушения и умалчивала реальную причину. Официально власти страны-агрессора по состоянию на 8 января 2025-го так и не признали вину ПВО РФ.

Как писал OBOZ.UA, кремлевский диктатор Владимир Путин в разговоре с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым извинился за то, что "трагический инцидент произошел в воздушном пространстве России". Он упомянул о работе российской ПВО, но не признал, что именно она сбила борт.

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