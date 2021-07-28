Олимпиада-2020: где смотреть выступления украинцев 29 июля, расписание трансляций, календарь
Токио в четверг, 29 июля, продолжатся соревнования на XXXII летних Олимпийских играх. В шестой соревновательный день будут разыграны 17 комплектов наград. В трех из них есть шансы на медаль и для Украины.
Главный претендент на награду от нашей сборной – пловец Михаил Романчук. 24-летний уроженец Ривного, который день назад установил олимпийский рекорд в квалификационных заплывах на 800 метров вольным стилем, попытается стать первым в финале. Начало в 4:30 утра по киевскому времени.
Ещу одну медаль может добыть Элина Свитолина, если в полуфинале обыграет чешскую теннисистку Варкетту Вондрусову. Старт поединка состоится не ранее 9:00 по Киеву
Начнут свой путь к олимпийскому золоту украинские боксеры Александр Хижняк и Цотне Рогава. Основные соперники Александра– европейцы. Один из них, главный, Глеб Бакши – родился в Симферополе, но принял гражданство России.
Титулованная Елена Костевич выступит в квалификации стрельбы из пистолета с 25 метров. Финал запланирован на 30 июля.
Попытается взять медаль в весовой категории до 78 кг дзюдоистка Анастасия Турчин. 26-летняя ривненчанка в 1/16 финала сразится с представительницей Эквадора Ванессой Чала.
Игорь Хмара и Станислав Ковалев на медаль не претендуют, но поборятся за 7-е место в утешительном финале в академической гребле.
Выступление украинцев: (время киевское)
2:50 Академическая гребля. Мужчины, двойка легкая. Финал В. Игорь Хмара/Станислав Ковалев
3:00 Пулевая стрельба. Женщины, пистолет на 25 м. Квалификация. Елена Костевич
4:30 Плавание. Мужчины, 800 м в/с. Финал. Михаил Романчук, Сергей Фролов
5:00 Бокс. Мужчины, 75 кг. 1/8 финала. Александр Хижняк – Юито Муриваки (Япония)
После 6:00 Дзюдо. Женщины, 78 кг. 1/16 финала. Анастасия Турчин – Ванесса Чала (Эквадор)
6:36 Бокс. Мужчины, свыше 91 кг. 1/8 финала. Цотне Рогава – Фрейзер Кларк (Великобритания)
8:00 Гребля-слалом. Женщины. Каноэ. Полуфинал. Виктория Ус
После 09:00. Теннис. Женщины, одиночный турнир. Полуфинал. Элина Свитолина – Маркетта Вондрусова (Чехия)
13:49 Плавание. Мужчины,100 м батт. Квалификация. Игорь Трояновский
14:13 Плавание. Женщины, 200 м спина. Квалификация. Дарья Зевина
Расписание 6-го дня Олимпиады-2020, 29 июля (17 комплектов медалей)
2:30 – 6:00. Академическая гребля. Мужчины – двойка, двойка парная легкая. Женщины - двойка, двойка парная легкая
3:00 – 11:00. Пулевая стрельба. Трап – мужчины, женщины
4:30 – 6:20. Плавание. Мужчины – 800 м в/с, 200 м в/с, 100 м в/с. Женщины – 200 м бат, 4х200 в/с
8:00 – 10:45. Гребля на байдарках и каноэ. С-1 слалом, женщины
11:00 – 13:40. Дзюдо. Мужчины – 100 кг. Женщины – 78 кг
12:30 – 14:30. Фехтование. Женская рапира, команда
13:50 – 16:00. Спортивная гимнастика. Индивидуальное многоборье, женщины
14:00 – 16:10. Настольный теннис. Женщины, одиночный разряд
Расписание ТВ-трансляций на UA:Перший:
02:30. Академическая гребля
05:15. Дзюдо
08:00. Каноэ слалом
08:45. Стендовая стрельба
09:40. Каноэ слалом
10:30. Студия Олимпийские игры
11:00. Дзюдо
13:50. Спортивная гимнастика
15:40. Настольный теннис
16:20. Студия Олимпийские игры
18:20. Повтор
21:40. Время Олимпийских игр
Украина за первые четыре дня смогла завоевать три награды. По бронзе выбороли дзюдоистка Дарья Белодед, шпажист Игорь Рейзлин и дуэт стрелков Елена Костевич и Олег Омельчук.