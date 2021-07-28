Олимпиада-2020: где смотреть выступления украинцев 29 июля, расписание трансляций, календарь

Токио в четверг, 29 июля, продолжатся соревнования на XXXII летних Олимпийских играх. В шестой соревновательный день будут разыграны 17 комплектов наград. В трех из них есть шансы на медаль и для Украины.

Главный претендент на награду от нашей сборной – пловец Михаил Романчук. 24-летний уроженец Ривного, который день назад установил олимпийский рекорд в квалификационных заплывах на 800 метров вольным стилем, попытается стать первым в финале. Начало в 4:30 утра по киевскому времени.

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Ещу одну медаль может добыть Элина Свитолина, если в полуфинале обыграет чешскую теннисистку Варкетту Вондрусову. Старт поединка состоится не ранее 9:00 по Киеву

Начнут свой путь к олимпийскому золоту украинские боксеры Александр Хижняк и Цотне Рогава. Основные соперники Александра– европейцы. Один из них, главный, Глеб Бакши – родился в Симферополе, но принял гражданство России.

Титулованная Елена Костевич выступит в квалификации стрельбы из пистолета с 25 метров. Финал запланирован на 30 июля.

Попытается взять медаль в весовой категории до 78 кг дзюдоистка Анастасия Турчин. 26-летняя ривненчанка в 1/16 финала сразится с представительницей Эквадора Ванессой Чала.

Игорь Хмара и Станислав Ковалев на медаль не претендуют, но поборятся за 7-е место в утешительном финале в академической гребле.

Выступление украинцев: (время киевское)

2:50 Академическая гребля. Мужчины, двойка легкая. Финал В. Игорь Хмара/Станислав Ковалев

3:00 Пулевая стрельба. Женщины, пистолет на 25 м. Квалификация. Елена Костевич

4:30 Плавание. Мужчины, 800 м в/с. Финал. Михаил Романчук, Сергей Фролов

5:00 Бокс. Мужчины, 75 кг. 1/8 финала. Александр Хижняк – Юито Муриваки (Япония)

После 6:00 Дзюдо. Женщины, 78 кг. 1/16 финала. Анастасия Турчин – Ванесса Чала (Эквадор)

6:36 Бокс. Мужчины, свыше 91 кг. 1/8 финала. Цотне Рогава – Фрейзер Кларк (Великобритания)

8:00 Гребля-слалом. Женщины. Каноэ. Полуфинал. Виктория Ус

После 09:00. Теннис. Женщины, одиночный турнир. Полуфинал. Элина Свитолина – Маркетта Вондрусова (Чехия)

13:49 Плавание. Мужчины,100 м батт. Квалификация. Игорь Трояновский

14:13 Плавание. Женщины, 200 м спина. Квалификация. Дарья Зевина

Расписание 6-го дня Олимпиады-2020, 29 июля (17 комплектов медалей)

2:30 – 6:00. Академическая гребля. Мужчины – двойка, двойка парная легкая. Женщины - двойка, двойка парная легкая

3:00 – 11:00. Пулевая стрельба. Трап – мужчины, женщины

4:30 – 6:20. Плавание. Мужчины – 800 м в/с, 200 м в/с, 100 м в/с. Женщины – 200 м бат, 4х200 в/с

8:00 – 10:45. Гребля на байдарках и каноэ. С-1 слалом, женщины

11:00 – 13:40. Дзюдо. Мужчины – 100 кг. Женщины – 78 кг

12:30 – 14:30. Фехтование. Женская рапира, команда

13:50 – 16:00. Спортивная гимнастика. Индивидуальное многоборье, женщины

14:00 – 16:10. Настольный теннис. Женщины, одиночный разряд

Расписание ТВ-трансляций на UA:Перший:

02:30. Академическая гребля

05:15. Дзюдо

08:00. Каноэ слалом

08:45. Стендовая стрельба

09:40. Каноэ слалом

10:30. Студия Олимпийские игры

11:00. Дзюдо

13:50. Спортивная гимнастика

15:40. Настольный теннис

16:20. Студия Олимпийские игры

18:20. Повтор

21:40. Время Олимпийских игр

Украина за первые четыре дня смогла завоевать три награды. По бронзе выбороли дзюдоистка Дарья Белодед, шпажист Игорь Рейзлин и дуэт стрелков Елена Костевич и Олег Омельчук.