Главный соперник – предатель Украины: что нужно знать о фаворите Олимпиады в боксе Хижняке

Надежды Украина на олимпийское "золото" тают с каждым днем. Неудача в полуфинале настигла Дарью Билодид, "сгорела" в первом же поединке и самая титулованная в нашей команде саблистка Ольга Харлан.

Если не брать во внимание возможные сенсации, то претендентов на первое место в сборной можно сосчитать на пальцах одной руки. Главные из них – боксер Александр Хижняк, борец греко-римского стиля Жан Беленюк и прыгунья в высоту Ярослава Магучих.

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Самый загадочный из этой троицы – боксер. Говорит мало, зато соперников по рингу гоняет так, что те периодически отказываются выходить против Хижняка в ринг. Так было на последнем предолимпийском турнире в Париже. Там раздавали лицензии на Олимпиаду и в полуфинале армянский соперник Александра Арман Дарчинян. Путевки на Игры завоевали оба, и не исключено, Арман решил не искушать судьбу за полтора месяца до стартов в Токио.

Мог вполсилы завершить предолимпийский турнир и Хижняк. Но он слеплен не из того теста. Перед вылетом во Францию нашему корреспонденту удалось перекинуться с ним парой фраз. Пока он со стороны наблюдал, как партнеры по сборной раздают интервью, всем отказывал в беседе.

"Вы закончите с ними, а потом я отвечу на вопросы. Только один раз, больше я говорить ни с кем не буду", – сказал, как отрезал.

Тогда он не загадывал, как сложится его турнирный путь на Олимпиаде. Об этом Александр думает, когда преодолевает очередную преграду.

"Пусть я и фаворит, но в спорте я продвигаюсь вперед от поединка к поединку. Соперников знаю хорошо. Побеждал их конечно. Для выхода на Игры достаточно выиграть два поединка. Но это не про меня. Я еду в Париж за победой", – настраивал проверенными фразами себя Хижняк.

Представительство боксеров во Франции было примерно таким же, что и в Токио. Основные соперники украинца – европейцы. Один из них, главный, Глеб Бакши. Этот парень также, как и Хижняк, становился чемпионом мира. Неудобен он еще и тем, что представляет украинскую школу бокса. Бакши родился в Симферополе и по юношам был дублером Хижняка в сборной Украины. После аннексии Крыма перешел на сторону оккупантов и является в России первым номером в своей весовой категории.

Тот парижский финал был очень яростным. Соперники так "метелили" друг друга, что кому-то из них могло не хватить сил довести поединок до конца. Боксировали даже в перерыве, готовясь, не исключено, к токийской схватке. Победу одержал украинец. Но, в отличие от их встречи в 2019 году, судьи приняли уже раздельное решение.

Последний поединок Александр проиграл в 2016 году белорусу Михаилу Долголевицу. Тогда Хижняку было 18 лет, и он опустился на категорию ниже. Решение, его или тренера отца Александра Хижняка-старшего, себя полностью оправдало. Далее его карьера пошла по восходящей.

2017 год: чемпион Европы среди молодежи. Чемпион Европы и чемпион мира, лучший боксер турнира. В конце года был признан лучшим боксером-любителем независимо от весовой категории.

2019 год: чемпион Европы, где в финале одолел Бакши. На чемпионат мира в Екатеринбург украинская сборная не поехала и там сильнейшим стал уроженец Симферополя.

2021 год: победа в квалификационном олимпийском турнире.

Перед отправкой в Токио Хижняк наотрез отказался общаться с журналистами. Его отец стал стеной и пообещал ответить на все вопросы по возвращению из Японии. Что ж, мы не в обиде, только бы все срослось на Играх.

Александр – сеяный на турнире, поэтому путь к славе начнет с 1/8 финала. По турнирной сетке первый бой у него утром 29 июля. Соперником будет победитель в паре между Шахином Мусави из Ирана и Юнито Морываки из Японии.

Глеб Бакши идет с нижней части сетки. Таким образом, они могут встретиться только в финале.

Что дальше?

После фееричного 2012 года, когда у нас было два олимпийских чемпиона и три призера Игр, в украинском боксе наступил провал в воспитании молодежи. Чтобы воспитать следующего претендента на "золото", понадобилось 9 лет. В федерации бокса уже думают над проблемой и составляют план, как ее решать. Есть новая звездочка Юрий Захареев, который выиграл чемпионат мира по юношам, Кристина Лакийчук стала серебряным призером мирового первенства. Но им нужны кумиры, которые идут по проторенной Владимиром Кличком, Василием Ломаченко и Александром Усиком дорожке: чемпион мира в любителях, победитель Олимпиады, сильнейший в профи. Чтобы эта связь не разорвалась, надеемся на успех Александра Хижняка. Промоутеры уже не одни туфли стерли у его ринга, но боксер из Полтавы свое последнее слово еще не сказал в любителях. Ему 25 лет. Это именно тот возраст для большого успеха.